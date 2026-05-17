13 Jahre nach dem Start ist Rust immer noch im Hype auf Steam, doch das Erfolgskonzept ist einfach

Das Phänomen des Erfolgs von Rust auf Steam ist einfacher als viele glauben, doch dahinter steckt harte Arbeit und eine große Leistung der Entwickler, die ihre Ideen jederzeit über Bord werfen würden.

Wer auf der Suche nach einem neuen Titel schon mal die meistgespielten Games auf Steam in den Blick genommen hat, der hat Rust vermutlich unter den Top 10 entdeckt.

Das Survival-, Basenbau- und PvP-Spiel ist seit 13 Jahren ein Dauerbrenner auf Steam, doch das Erfolgsgeheimnis ist so einfach und dennoch so genial: Es braucht nur das richtige Mindset.

Hier könnt ihr den Trailer zu Rust sehen:

Video starten Rust – Official Trailer Autoplay

Rust bleibt ständig in Bewegung, um keinen Rost anzusetzen

Der Blick auf Rust über die Jahre ist wichtig, um den Erfolg des Spiels zu verstehen. Das allererste Rust war mal ein Browser-Spiel mit Zombies, das aber schnell von einer eigenständigen Version überholt wurde, die dann auch auf Steam landete.

Dort stieg Rust in den Early Access ein und brachte alle zwei Wochen ein neues Update mit neuen Funktionen, Items und Orten, die es zu erkunden gab. Das Survival-Spiel veränderte sich auch nochmal stark, als die Entwickler die alte Version ihres Spiels („Legacy“) verwarfen und das Spiel auf einer neuen Engine quasi von Grund auf neu bauten.

Mit jedem Update wurde Rust nicht nur besser, es gab auch immer Neues zu tun im Spiel und Änderungen, die bekanntes umwarfen. Dieser Live-Service sorgt für einen enormen Wiederspielwert, denn nach ein bis zwei Monaten Pause hat sich das Spiel schon wieder weiterentwickelt.

Auch wenn die Updates sich nach dem Full Release auf Monatsbasis entschleunigten, ist Rust 2024, 2025 und 2026 jeweils zu einem besseren Titel geworden.

Vom Stein zum Sturmgewehr

Doch auch der beste Live-Service wäre nichts ohne einen zufriedenstellenden Gameplay-Loop. In Rust beginnt alles an der Küste, nur mit einem Stein bewaffnet. Aus Survival wird Haus- und Basenbau, und später wandelt sich das Gameplay hin zum Verteidigen der eigenen Basis bis hin zu einem wahren PvP-Abenteuer.

Wer das Spiel – oder Survival allgemein – noch nie angerührt hat, kann sich diesen Ablauf so vorstellen: Mit dem anfänglichen Stein fällt man die ersten Bäume und baut Erze ab. Daraus craftet man rudimentäre Werkzeuge, Waffen wie Bögen und errichtet eine erste, kleine Holzhütte mit Schlafsack. Ist das grundlegende Überleben gesichert, beginnt der Vorstoß ins Landesinnere. Man plündert verlassene Tankstellen, Supermärkte oder Militärbasen, die sogenannten Monumente.

Dort gelangt man an wertvollen Loot wie Schusswaffen, Rüstungen und Bauteile für schwerere Verteidigungen. Hier wartet allerdings die ständige Gefahr: Sichere Zonen sind Mangelware. Andere Spieler können einen jederzeit aus dem Hinterhalt erledigen, die eigene Basis mit Sprengstoff in Schutt und Asche legen und sämtlichen Loot stehlen – sogar dann, wenn man gerade offline ist.

Die Phasen, die man in Rust durchmacht, sind dabei zwar meist gleich, doch durch unterschiedliche Karten, Spieler und Begegnungen verändert sich das Erlebte jedes Mal, während die Grundzüge die gleichen bleiben.

Wer jetzt loslegt, trifft sofort auf andere neue Spieler, kann Bündnisse und Feindschaften schließen und ist sofort mittendrin. Kaum ein Spiel wirft einen so gnadenlos ins Geschehen wie Rust, doch genau diese Herausforderung zu überstehen, löst große Erfolgsgefühle aus.

Rust kennt bei Waffen quasi keine Grenzen.

Warum der Totalverlust befreiend wirkt

Ein wichtiger Punkt, der auch bei ARPGs wie Path of Exile zum Erfolg führt, ist der Wipe. Wer Rust spielt, weiß: Nichts ist für immer. Der Verlust der eigenen Ausrüstung, der eigenen Basis und sogar der Totalverlust gehören zum Gameplay fest dazu.

Selbst wenn man zu einer großen Gemeinschaft gehört und den eigenen Server dominiert, steht am Ende eines jeden Abenteuers stets der Wipe. Die Server werden alle paar Wochen oder Monate zurückgesetzt und alle starten wieder bei Null.

Was im ersten Moment nach einem Grund klingt, gar nicht erst anzufangen, ist psychologisch ein genialer Hebel. Er eliminiert die Angst, etwas zu verpassen (FOMO), und nimmt den Frustrationsdruck komplett heraus. Der „Clean Slate“ erlaubt den Spielern, mehr zu riskieren und sich jedes Mal selbst neu zu erfinden. Mit jedem Wipe entstehen neue Clans, Verbündete und Mächte, die gegeneinander antreten.

Jeden Tag bieten sich so neue Möglichkeiten, auf einem Server anzufangen und wieder neu ins Spiel einzusteigen. Die Hürde, etwas verpasst zu haben und gar nicht mehr aufholen zu können, ist entsprechend gar nicht erst gegeben.

Twitch und Streamer als ultimativer Katalysator

Blickt man bei SteamDB auf die Spielerzahlen bei Rust, so sieht man eine klare Tendenz nach oben. Einen massiven Peak gab es allerdings während der Corona-Pandemie. Der Server der großen amerikanischen Streamer-Clique OfflineTV war nicht nur für Twitch ein wegweisendes Event, sondern auch für Rust.

Spielerzahlen laut SteamDB

Das große Twitch-Event, bei dem dutzende Streamer gemeinsam zockten, katapultierte die Spielerzahlen von 100.000 auf über 250.000. Auch wenn die Zahlen danach wieder etwas zurückgingen, war dieser Moment für Rust der finale Durchbruch in den Mainstream. Der Spielerrekord blieb vier Jahre ungebrochen und wurde erst durch den langsamen Aufstieg zum 11-jährigen Jubiläum wieder übertroffen.

Aber auch abseits solcher Mega-Events sind Twitch und YouTube mittlerweile ein täglicher Motor für den Erfolg von Rust. Streamer zeigen jeden Tag unvorhersehbare Begegnungen, Verrat und epische Raid-Verteidigungen, was wie Dauerwerbung wirkt und konstant neue Spieler anlockt. Daraus entstehen sogar ganze Kurzfilme, die das Erlebte der Creator von wochenlangen Streams zusammenfassen.

Das Ende ist lange nicht in Sicht

Auf der Welt und damit auch auf Steam gibt es immer mehr Gamer. Seit seinem Release stiegen die Spielerzahlen von Rust stetig an, und sie tun es auch noch weiter. Die Entwickler haben längst verstanden, was sie tun müssen, um erfolgreich zu sein.

Dabei hat Rust eine Stärke, die auch andere Dauerbrenner wie Minecraft oder Dwarf Fortress auszeichnet: Es ist im Prinzip ein riesiger Spielplatz, den die Spieler mit ihren eigenen Geschichten füllen können. Die Interaktionen mit anderen Spielern sorgen zwar nicht selten für Frust, bedeuten aber auch, dass das Spiel stets ein bisschen unvorhersehbar bleibt.

Längst haben die Entwickler auch eine Konsolen-Version veröffentlicht und auch an einer mobilen Variante wird entwickelt. Das Phänomen Rust soll also auf alle Geräte kommen und dürfte dort wohl ebenfalls zum Erfolg werden.

Wenn es diesen Kurs beibehält, spricht nichts dagegen, dass Rust auch noch in 10 Jahren von seiner Community geliebt wird.

Rust ist ein Dauerbrenner und der Grund dafür sind Entwickler, die zwar nicht fehlerfrei, aber extrem korrekturfreudig sind. Funktioniert etwas nicht, drückt man den Wipe-Knopf, egal ob im Spiel oder bei Features. Diese Art hat das Spiel erfolgreich gemacht und kann es auch in Zukunft dort halten. Gibt es tatsächlich Hoffnung für New World? Rust-Entwickler befinden sich offenbar in Gesprächen mit Amazon Games