24 Jahre nach Release erhält das uralte MMO zu Final Fantasy neue Updates, ist noch lange nicht am Ende

Final Fantasy XIV ist das große MMO, das die meisten kennen dürften. Doch schon Jahre zuvor erschien ein anderes Spiel der Reihe, das bis heute läuft und bald ein großes Jubiläum feiert – inklusive weiterer Updates.

Um welches Spiel geht es? Final Fantasy XI erschien im Jahr 2002 in Japan, zwei Jahre später auch bei uns in Europa. Es handelt sich dabei um ein MMORPG, ganz ähnlich wie auch das heute populäre Final Fantasy XIV.

Mit nun 24 Jahren gehört das Spiel zu den älteren MMOs, die noch online sind. Das hält die Entwickler von Square Enix aber nicht davon ab, den Titel weiter zu pflegen. Neben einer frischen Website soll auch das Spiel selbst ein Stück mehr in Richtung Moderne geschoben werden.

Das große Final Fantasy XIV bekommt ebenfalls bald eine neue Erweiterung. Seht hier den Trailer zu Evercold:

Video starten Der erste Trailer für Final Fantasy XIV Evercold schickt den Krieger des Lichts in eisige Gefilde

Ein echter Meilenstein

Was kündigen die Entwickler an? Pünktlich zum 24. Geburtstag von Final Fantasy XI nutzen die Devs rund um Produzent und Director Yoji Fujito im offiziellen Blogeintrag die Gelegenheit, um sich zunächst bei den Fans für die langjährige Treue zu bedanken.

Gleichzeitig wolle man „die Grundlage des Spiels sowohl für die Gegenwart als auch für die Zukunft erweitern“. Mit anderen Worten: Bestehende Features sollen ausgebaut und verbessert werden.

Anlässlich des Jubiläums veröffentlichten die Entwickler außerdem ein Anime-Video, das in Zusammenarbeit mit dem Animationsfilmemacher Waboku entstand:

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Zu den konkreten Neuerungen, die Fans in der nächsten Zeit erwarten, gehört unter anderem Folgendes:

Fortschritt für Spieler ab Item-Stufe 119 soll vereinfacht und der Zugang zu anspruchsvollen Inhalten erleichtert werden

Erweitertes Ausrüstungs- und Charaktersystem

Hochstufige Missionsschlachtfelder

Neue berüchtigte Monster

Story-Missionen sollen zukünftig wiederholbar sein

Neue Events und Kampagnen

Free Trial hat nun keine zeitliche Begrenzung mehr, das Level-Cap liegt bei 75

Am Ende dankt Yoji Fujito noch einmal der Community, aber auch dem Team, welches Final Fantasy XI bis heute am Leben hält. Der Erfolg des Spiels sei Grund dafür, dass es auch zukünftig noch Updates geben werde. Mindestens bis zum 30. Geburtstag im Jahr 2032. Wer hingegen beim FFXIV reinschauen will, hat jetzt eine gute Gelegenheit: Final Fantasy XIV hat gerade seine beste Erweiterung kostenlos gemacht und ihr solltet jetzt damit starten