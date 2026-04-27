Die neue Erweiterung für Final Fantasy XIV erinnert an die beste Zeit des MMORPGs, könnte jetzt die Rettung sein

Während des diesjährigen Fan Festivals zu Final Fantasy XIV in den USA wurde mit „Evercold“ die nächste Erweiterung des MMORPGs angekündigt. Und die hat bei MeinMMO-Redakteur Alex ein wahres Hochgefühl ausgelöst, denn aus seiner Sicht könnte das der nötige Schritt in die richtige Richtung sein.

Mit gemischten Gefühlen schaltete ich den Livestream für die Eröffnung des Fan Fests in Anaheim an, um die anstehende Ankündigung der neuesten Erweiterung von Final Fantasy XIV mitzuverfolgen. Immerhin war das letzte Addon Dawntrail bisher für viele Spieler eher enttäuschend und auch bei mir hatte sich allmählich Übersättigung und Müdigkeit eingestellt, sodass ich mir das Spiel selbst spannender machen musste.

Eine neue Erweiterung könnte daran anknüpfen oder den Neustart clever nutzen, um die schwindenden Spielerzahlen aufzuhalten und die Liebe zu einem der beliebtesten MMORPGs wieder neu zu entfachen.

Umso erleichterter war ich, als es dann so weit war und Evercold mit einem ersten Einblick angekündigt wurde. Ich fühlte mich sofort an eine Zeit erinnert, in der mein Herz am hellsten für mein Lieblings-MMO leuchtete. Und ich bin mir sicher: Wenn Evercold tatsächlich das liefert, was zwei der besten Erweiterungen bisher schafften, könnte sich das Blatt für das MMORPG deutlich wenden.

Die neue Erweiterung Evercold soll im Januar 2027 erscheinen und im MMORPG mit seinen Neuerungen einiges aufrütteln.

Wer schreibt hier? MeinMMO-Redakteur Alexander Mehrwald ist seit Anbeginn der Erweiterung Heavensward im Jahr 2015 vor allem als Dunkelritter in Eorzea unterwegs und macht auch vor schweren Inhalten keinen Halt. Mit Dawntrail sattelte er dann in seiner Raid-Gruppe auf den Weißmagier um und tummelt sich mit Vorliebe in schweren Prüfungen und Raids. Aber auch sein Haus in den Lavendelbeeten und seine Insel freuen sich immer wieder über seinen Besuch.

Schaut selbst in den Trailer, vielleicht fühlt ihr auch, was ich meine:

Video starten Der erste Trailer für Final Fantasy XIV Evercold schickt den Krieger des Lichts in eisige Gefielde Autoplay

Viele Parallelen zu den besten Erweiterungen von Final Fantasy XIV

Fragt man die Community von Final Fantasy, welche Erweiterungen ihnen am besten gefallen haben, fallen ganz unweigerlich immer wieder die Namen Shadowbringers und Endwalker. Und das zeigen auch die Spielerzahlen, die während Shadowbringers und Endwalker ihren Höhepunkt fanden.

Schaut man sich dann den Trailer zu Evercold an, wecken bereits die ersten Töne der Musik wohlige Erinnerungen an diese Zeit. Denn der Titelsong der Erweiterung Shadowbringers fing ganz ähnlich an. Sofort hatte ich Gänsehaut. Auch die Farben erinnern in den ersten Sekunden an die Erweiterung.

Dann wird klar: Auch in Evercold zieht es unseren Krieger des Lichts wieder in eine Splitterwelt, genau wie in Shadowbringers, und auch unser Ascian-Alter-Ego Azem, der in Endwalker eine tragende Rolle gespielt hat, wird wieder wichtig sein.

Ebenso ist auch der Mond häufiger zu sehen, der in der Erweiterung Endwalker eine ganz besondere Rolle einnahm. Das Ende des Trailers zeigt auch Krieger des Lichts „Meteor“ als Schnitter, eine Klasse, die mit Endwalker eingeführt wurde.

Das Standbild am Ende des Trailers ist eine klare Referenz zur letzten erfolgreichen Erweiterung Endwalker.

Und auch abseits des Trailers brachten die Ankündigung und die Vorstellung einiger Neuerungen und Änderungen diverse auffällige Parallelen hervor – vor allem mit Blick auf Shadowbringers:

Spielt in der vierten Splitterwelt Shadowbringers spielte seinerzeit ebenfalls in einer Splitterwelt

Das Land wird überzogen von schier unkontrollierbarem Eis In Shadowbringers breitete sich die Lichtflut in der Welt aus

Es wird einen neuen Verteidiger und einen physischen Fernkämpfer geben In Shadowbringers kamen damals die Revolverklinge (Tank) und der Tänzer (phys. Fernkämpfer) hinzu

Es wird eine Allianz-Raid-Reihe in Zusammenarbeit mit einem beliebten Franchise geben: Evangelion In Shadowbringers gab es mit der NieR-Zusammenarbeit eine der beliebtesten Allianz-Raid-Reihen



Und das sind nur einige der Parallelen, die man hier aufzählen kann und die mir besonders hängengeblieben sind. Jetzt könnte man natürlich sagen: „Aber das ist doch dann einfach das Gleiche in Grün? Wie soll das das MMORPG retten und Spieler anlocken?“

Die Frage ist berechtigt, doch aus meiner Sicht könnten genau diese Parallelen gerade Veteranen zurücklocken. Sie bezeugen einen Schritt zurück zu den beliebten Zeiten des MMOs, in denen der eigene Charakter im Fokus stand und epische Erzählungen ein Markenzeichen von FFXIV waren.

Hier könnt ihr euch den Teaser zur Kollaboration mit Evangelion anschauen:

Video starten Final Fantasy XIV kündigt Crossover mit Neon Genesis Evangelion an

Tieferer Fokus auf den eigenen Charakter und neue Experimente

Und auch die Neuerungen könnten viele neue und alte Spieler anziehen. Denn hier beweisen die Entwickler, dass sie wissen, was ihrer Community gefällt, und auch, dass sie bereit sind, frische Wege zu gehen.

Denn viele Änderungen, die mit Evercold kommen sollen, rücken den eigenen Charakter wieder deutlicher in den Vordergrund – denn der ist das, was uns im MMORPG verankert und unsere Identität darin schafft. So wird es neben der „Rückkehr als Protagonist“ in der Story neue Möglichkeiten geben, das Aussehen des eigenen Charakters detaillierter zu individualisieren, wie z. B. durch Farbslider statt vorgefertigte Paletten oder die Möglichkeit, Makeup zu schichten.

Zusätzlich soll (vor allem spannend für Veteranen, aber auch für Neulinge) mit dem Kampfsystem experimentiert werden. Hier soll es unter dem Namen „Evolution“ künftig für alle Klassen alternative Fähigkeiten geben, die mehr auf den individuellen Charakter des einzelnen Jobs ausgelegt sind. So soll die etwas homogenisierte Struktur der letzten Erweiterungen wieder aufgebrochen werden, die von vielen Veteranen kritisiert wurde.

Zusätzlich sollen neue Patches wieder häufiger kommen und die Durststrecken zwischen ihnen kleiner ausfallen, sodass Spieler langfristig auch zwischen großen Updates mit neuem Inhaltsfutter versorgt werden.

Alles in allem war ich mit der Ankündigung von Evercold sehr glücklich und bin mir sicher: Wenn das alles so gut umgesetzt ist, wie es gerade den Anschein macht, könnte die Erweiterung Final Fantasy XIV wieder zu neuem Glanz verhelfen, der sich im glitzernden Eis widerspiegelt.

Evercold soll im Januar 2027 erscheinen und neue Infos gibt es jeweils zu den Fan Fests in Berlin (25. & 26 Juli 2026) und Tokyo (31. Oktober & 1. November 2026). Bis dahin erscheint aber noch Patch 7.5 und läutet die Geschichte der kommenden Erweiterung langsam ein. Alle bisherigen Infos, die es zu Evercold derzeit gibt, lest ihr derweil hier: Final Fantasy XIV Evercold – Alles zum Release, neuen Jobs und Raids