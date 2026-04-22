Final Fantasy XIV 8.0 – Alles zur Ankündigung und dem Release der neuen Erweiterung

Spieler von Final Fantasy XIV können sich aktuell auf die neue Fan-Festival-Reihe freuen, die am Wochenende vom 24. und 25. April in den USA startet. Im Rahmen dieser wird es voraussichtlich endlich erste Informationen zur erwarteten neuen Erweiterung 8.0 geben. Wir haben alles, was derzeit bekannt ist.

Wann gibt es erste Infos zu FFXIV 8.0? Traditionell kündigt Square Enix neue Erweiterungen für Final Fantasy XIV im Rahmen des Fan Festivals in den USA an. Erfahrungsgemäß gibt es erste frische Informationen zur Eröffnung:

Weitere neue Informationen wird es aller Voraussicht nach zu den darauffolgenden Fan Festivals geben. Das zweite findet am 25. und 26. Juli 2026 in Berlin statt. Das dritte hingegen am 31. Oktober und 1. November in Tokio in Japan.

Erste Hinweise auf die Location und den Plot von 8.0 gibt es vermutlich auch jetzt schon im Trailer für Patch 7.5, der am 28. April 2026 livegeht:

Video starten Final Fantasy XIV zeigt die neue Klasse im Trailer zu Patch 7.5 Autoplay

Final Fantasy XIV 8.0: Release, Jobs, Level-Cap – Was wissen wir bereits?

Aktuell ist sehr wenig rund um den Release von Final Fantasy XIV 8.0 bekannt. Im Folgenden findet ihr alle Informationen, die bislang bestätigt sind, sowie substantielle Hinweise oder Vermutungen. Diese sind klar gekennzeichnet.

Wann wird 8.0 erscheinen? Im Moment gibt es noch keinen Termin für das Release von Final Fantasy XIV 8.0.

Allerdings hat Naoki Yoshida, der Director und Producer des MMORPGs, bereits erste Hinweise auf den Release gegeben. Im Rahmen der Ankündigung der Fan Festivals sagte er, dass die Spieler nach dem japanischen Fanfest (Ende Oktober/Anfang November 2026) nicht mehr allzu lang auf die Erweiterung warten müssten:

Ich freue mich schon sehr darauf, einige von euch vor Ort zu treffen. (Und dann wäre da noch diese eine Sache, die euch bestimmt alle brennend interessiert. Leider kann ich bisher nur verraten, dass nach dem Fanfest in Japan nicht allzu viel Zeit vergehen wird, bis es so weit ist. Macht euch also keine Sorgen :p) Naoki Yoshida via dem FFXIV-Lodestone

Das kann auf einen Release von 8.0 im Winter 2026 oder Frühjahr 2027 hinweisen.

Welche neuen Jobs wird es in Final Fantasy XIV 8.0 geben? Aktuell gibt es noch keine Informationen dazu, welche neuen Jobs in Final Fantasy XIV 8.0 im MMORPG implementiert werden.

In den bisherigen Erweiterungen gab es jeweils zwei neue Jobs (Klassen) für die Spieler. Sollte Square Enix nicht vom bisherigen Veröffentlichungs- und Inhaltsrhythmus abweichen, wird auch 8.0 zwei neue Jobs zum Release bringen. Sollte der bisherige Rhythmus beibehalten werden, könnte es sich in der neuen Erweiterung um einen frischen Verteidiger und einen physischen Fernkämpfer handeln.

Neben den regulären Jobs umfasst das MMORPG auch die Limited Jobs Blaumagier und ab Patch 7.5 den Bestienbändiger. Da letzterer gerade erst den Weg ins Spiel findet, wird es einen neuen Limited Job vermutlich frühestens mit 9.0 geben.

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Was wird das neue Level-Cap von 8.0 sein? Aktuell ist noch nicht bekannt, ob und inwiefern Final Fantasy XIV eine neue Level-Grenze erhalten wird.

Mit der aktuellen Erweiterung Dawntrail wurde das Höchstlevel auf 100 hochgesetzt. Sollte das MMORPG beim gewohnten Update-Rhythmus bleiben, könnte das neue Level-Cap bei 110 liegen.

Welche neuen Gegenden oder Planeten werden in 8.0 besucht? Final Fantasy XIV wird in 8.0 aller Voraussicht nach sechs neue Regionen in einem bisher noch nicht bereisten Platz des In-Game-Universums erhalten. Wo genau es hingehen wird, ist noch nicht bekannt.

Spielerschwund & ein gemischtes Endgame – So geht es FFXIV heute

Aktuell befindet sich Final Fantasy XIV im späteren Lebenszyklus der Erweiterung Dawntrail. Patch 7.5, das voraussichtlich finale Update für die Erweiterung, erscheint am 28. April 2026.

Mit Dawntrail an sich leidet das MMORPG an einem stetigen Spielerschwund aufgrund mehrerer Faktoren. Die Anzahl der aktuell aktiven Charaktere zum Zyklusende von Patch 7.4 liegt bei nur 770.000, laut dem Zensus des japanischen Blogs Lucky Bancho. Damit kommt das Game aktuell nicht an die Höchstzeiten mit 1.020.000 aktiven Charakteren zum Release des vorletzten DLCs Endwalker ran.

Grund hierfür ist vermutlich die eher schwache Hauptstory von Dawntrail. Diese muss allerdings abgeschlossen werden, bevor klassische Endgame-Aktivitäten wie neue Raids angegangen werden können. Speziell die Arkadion-Raids werden jedoch von den Spielern sehr gefeiert. Auf weniger Gegenliebe stößt momentan Kreszentia, der große MMO-Grind-Content.

Bereits im vergangenen Jahr hat Naoki Yoshida aber verlauten lassen, dass das Feedback der Spieler bei den Entwicklern angekommen sei. Zumindest die Story des Games, für die es normalerweise in höchsten Tönen gelobt wird, hat sich seit Patch 7.3 wieder merklich verbessert. Auch der Bestienbändiger scheint die Community zur Rückkehr mit Patch 7.5 zu ermutigen.

Eine neue Erweiterung bzw. der Release von Version 8.0 sind für das MMORPG eine große Chance, Spieler mit neuen hochwertigen Inhalten zurück an Bord zu holen. Wer sich dafür nicht durch Dawntrail kämpfen möchte, wird aller Voraussicht nach zum Release mit einem entsprechenden Sprungtrank aus dem Echtgeld-Shop zum Start des neuen DLCs springen können.

Ob 8.0 es aber schaffen wird, Final Fantasy XIV zu neuen Höhen zu führen, wird vermutlich erst zum Release final feststehen. MeinMMO wird das Game natürlich weiter begleiten und ein Auge auf alles haben. Wir haben uns letztens übrigens auch durch die Liste der im MMORPG verfügbaren Mounts gegraben und haben hier die Top 5 absurdesten Reittiere für euch.