Diese 5 Mounts aus Final Fantasy XIV sind so absurd, dass ihr sie haben müsst

Reittiere sind in MMORPGs so essenziell wie Dungeons und Raids. Aber mit Style reisen kann wirklich jeder. Wer aus der Masse hervorstechen will, sollte sich diese 5 absolut absurden Mounts aus Final Fantasy XIV geben.

In Final Fantasy XIV gibt es zum Erscheinen des Artikels mittlerweile über 270 Reittiere, die man auf die ein oder andere Art und Weise ergattern kann. Natürlich gibt es dabei absolute Prachtstücke wie die jeweils aktuellen Raid-Mounts oder unglaublich teuren Prestige-Reittiere für In-Game-Währung.

Aber schick kann wirklich jeder im Game unterwegs sein – sei es mit der Luxus-Karre aus Final Fantasy XV, glitzernden Pferden oder auf einem Hover-Board. Das MMORPG hat allerdings auch eine ganze Reihe an absolut absurden und wilden Reittieren im Angebot, die teilweise sogar richtig schwer zu erhalten sind.

Die Top fünf dieser wilden Mounts stellen wir euch in dieser Liste vor. In keiner besonderen Reihenfolge. Aber freut euch auf rosa Elefanten, fliegende Untertassen und … Spielkarten!

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Fliegende Untertasse

Das erste Mount in unserer Liste könnte direkt einem 50ger Jahre Alien-Film entsprungen sein: Die fliegende Untertasse. Komplett mit grauem Unterbau, gelben Rädern, Glaskuppel und Antenne.

Der Einsitzer schwebt konstant und ist eine Questbelohnung aus der unglaublich ernstzunehmenden (nicht) Questreihe rund um Hildibrand Manderville, dessen Mutter übrigens zu den fünf mächtigsten NPCs im Game zählt. Das Reittier ist eine Kopie des Gefährts unseres Freundes Koyo-Koyo, aber leider ist es keine besonders gute Kopie: Entsprechend kann man seinen Körper nicht verkleinern, um im Gefährt Platz zu nehmen. Der eigene Charakter lässt sich also vom Tracktorstrahl unter der fliegenden Untertasse herumschleppen.

Laut FFXIV Collect besitzen im Moment nur 21% der Spieler die Fliegende Untertasse. Ihr bekommt sie bei erfolgreichem Abschluss der Level-90-Quest Mandervillsches Mysterium .

Wir haben uns übrigens auf unserem YouTube-Kanal Final Fantasy XIV einmal angesehen und wissen, ob sich das Game 2026 noch lohnt und vor allem, für wen:

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Pinky

Wer die Farbe Rosa liebt, Hasen für unglaublich süß hält oder einen Narren an den Loporriten gefressen hat, muss sich eigentlich das Reittier Pinky holen. Pinky ist ein Elefant. Ein rosa Elefant und komplett eingedeckt in der blinkenden Deko aus dem Euphoratron, dem Endwalker-Schatzkarten-Spiel. Auf dem Kopf trägt der Mount zudem eine riesige Hasenmaske mit bunten Ohren.

Allerdings handelt es sich laut Beschreibung bei Pinky nicht um einen echten Elefanten. Stattdessen ist Pinky eine Maschine, die die Loporriten auf dem Mond gebaut haben. Angeblich war die Erzählung, Betrunkene würden viel von rosa Elefanten fantasieren, die Inspiration. Richtige rosa Elefanten gibt es zwar in Final Fantasy XIV nicht, jedoch träumt das Elefanten-Baby Dumbo im Disney-Zeichentrickfilm davon.

Im Moment besitzen genau 1,4% der Spieler Pinky, was mit daran liegen kann, dass der Schlüssel ein Drop aus dem Euphoratron ist. Das sind die auf Glück basierenden Mini-Dungeons, die beim Öffnen von Level-90-Schatzkarten erhalten werden können. Wer Pinky also haben will, braucht einen Sammler auf Level 90 oder muss sich die Karte für viel Geld am Marktbrett kaufen. Und dann ist der Drop immer noch nicht gesichert.