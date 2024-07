Die 5 mächtigsten NPCs im MMORPG Final Fantasy XIV im Power-Ranking

Leider haben wir Julyan noch nie so richtig im Kampf erlebt. Allerdings hat sie es geschafft, ihren Sohn mit nur einem Schlag mit der Bratpfanne aus dem Osten Eorzeas bis nach Kugane zu befördern. Gar nicht auszumalen, was sie draufhat, wenn sie es richtig ernst meint.

In weiser Voraussicht verziehen sich ihr Mann und Sohn dann zumeist schon und auch der Krieger des Lichts geht in Deckung. Etwas, was der Krieger sonst bei keinem Gegner tut – nicht einmal bei Zenos. Julyan muss entsprechend mächtig sein.

Diese Platzierung mag den ein oder anderen überraschen, denn Julyan Manderville ist kein Charakter, der in der Hauptstory vorkommt. Ganz anders als ihr Ehemann: Godbert Manderville, der Besitzer des Gold Saucers. Julyan spielt in den Quests rund um ihren Sohn Hildibrand eine wichtige Rolle.

Zenos ist schon in Stormblood eine absolute Wucht: Er beherrscht seine drei Katanas perfekt und sucht immer wieder nach dem nächsten mächtigen Gegner – niemand kann ihm das Wasser reichen. Außerdem kann seine Seele andere Körper besetzen, wie er auf seiner Reise zurück in sein eigenes Fleisch beweist.

Allerdings schafft seine Seele es, sich an der materiellen Welt festzuhalten: Er erobert seinen Körper zurück, der von einem Ascian besetzt ist, und versucht in Endwalker durchgehend den Krieger des Lichts zu einem finalen, epischen Showdown zu animieren.

Zenos, der Sohn des garleischen Kaisers Varis zos Galvus, feiert sein Debüt in Stormblood. Zu Beginn ist er nur ein brutaler, ungerechter Herrscher auf der Suche nach dem nächsten aufregenden Kampf. Als der Krieger des Lichts ihn schließlich besiegt, sieht er sein Leben als derart erfüllt an, dass er sich selbst umbringt.

In Final Fantasy XIV wimmelt es nur so von mächtigen Charakteren, Bossgegnern und Monstern. Aber welcher NPC ist eigentlich der Stärkste? Wir haben hier für euch die fünf mächtigsten NPCs bis einschließlich Endwalker im Power-Ranking.

