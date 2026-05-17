Diablo 4: Experte glaubt, der Lootfilter gibt einen Hinweis auf die nächste neue Klasse

Diablo-Experte Rhykker ist sich sicher, dass im neuen Lootfilter von Diablo 4 Hinweise auf eine kommende Klasse stecken. Denn dort findet sich eine Waffe, die da (noch) gar nicht hingehört.

Was hat der Experte entdeckt? YouTuber und Twitch-Streamer Rhykker ist bekannt für seine analytischen Inhalte zu sämtlichen ARPGs wie Diablo, Path of Exile oder Last Epoch. In seinem neusten Video geht er auf eine Entdeckung ein, die seiner Meinung nach auf eine neue Klasse, mindestens aber definitiv auf eine neue Waffenart hindeutet.

Denn im neuen Lootfilter von Diablo 4 wurde ein Reiter entdeckt, der sich um den Waffentyp „Handarmbrust“ dreht – doch die gibt es im Spiel bisher gar nicht. Der Experte geht davon aus, dass der Reiter Spielern unbeabsichtigt angezeigt wurde. Seiner Meinung nach könnte er auf verschiedene Dinge hindeuten, darunter auch die nächste neue Klasse.

Video starten Das Eröffnungs-Cinematic zu Diablo 4: Lord of Hatred, in dem Mephisto einen wichtigen Charakter erledigt Autoplay

Ein Dämonenjäger für Diablo 4?

Worauf deutet die Handarmbrust hin? Wie Rhykker in seinem Video aufführt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, weshalb die Waffe ins Spiel gebracht werden könnte:

Neue Klasse „Dämonenjäger“ Wer schon andere Teile von Diablo gespielt hat, kennt den Dämonenjäger bereits. In Diablo 3 war die Handarmbrust seine absolute Signaturwaffe und deshalb liegt der Verdacht nahe, dass die Klasse es mit einem Update oder der nächsten Erweiterung ins Spiel schaffen könnte.

Ein neues Prestige-Klassensystem / Spezialisierungen Eine weitere Theorie wäre ein neues System für Prestige-Klassen beziehungsweise Spezialisierungen und dass die Armbrust beispielsweise zu einer neuen Spezialisierung des Jägers gehört (die natürlich auch der Dämonenjäger sein könnte). Aus seiner Sicht könnte es sein, dass sich alle Klassen dann ab einem gewissen Punkt weiterentwickeln. Da dies aber erheblichen Entwicklungsaufwand benötigen würde, hält er das für weniger wahrscheinlich – zumindest nicht zeitnah.

Einfach nur eine neue Waffe Es könnte auch sein, dass eine oder mehrere Klassen einfach neue Waffentypen erhalten und die Armbrust dazugehört.

Gestrichener Content Die weit traurigere Variante wäre, wenn es sich hierbei um ein Relikt von gestrichenen Inhalten handelt, die es eigentlich ins Spiel geschafft hätten, aber irgendwann gekürzt wurden. Es könnte sein, dass ein Teil im Programmcode übriggeblieben und nur versehentlich sichtbar gemacht wurde.



Ob und welche Theorie sich nun bewahrheiten wird, bleibt abzuwarten. Dennoch wäre es erfreulich, wenn der beliebte Waffentyp irgendwie seinen Weg ins Spiel finden würde.

Wie sieht es bei euch aus? Hofft ihr, dass sich eine Theorie bewahrheitet? Oder habt ihr andere Ideen? Schreibt es uns gern in die Kommentare. Derweil sorgt ein Bugfix gerade dafür, dass ihr mit dem richtigen Build quasi unsterblich werdet: Eine Änderung in Diablo 4 macht euch so gut wie unsterblich, doch wer sie nutzen will, muss schnell sein