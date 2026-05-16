Eine Änderung in Diablo 4 macht euch so gut wie unsterblich, doch wer sie nutzen will, muss schnell sein

Diablo 4 wird mit der neuen Erweiterung Lord of Hatred fleißig gepatcht, doch nun hat sich ein Fehler eingeschlichen, der die Spieler nahezu unsterblich werden lässt. Wie lange der Bug im Spiel bleibt, ist fraglich.

Was ist das für eine Änderung? Blizzard patcht derzeit fleißig Diablo 4 und die neue Erweiterung Lord of Hatred. Ein Patch vom 13. Mai 2026 (genaue Patch-Notes findet ihr auf blizzard.com) entfernte einen Fehler, der den Aspekt von Glynns Amboss unbrauchbar gemacht hatte.

Dieser erhöht die Entschlossenheits-Stapel um 2. Zudem gibt es Schadensreduktion von 2,5-4% pro Stapel, der aktiv ist. So kann eine Reduktion bis zu 24 % erreicht werden, wobei pro Treffer ein Stapel verbraucht wird.

Bis zum Patch hat das nicht funktioniert, nun sieht die Situation komplett umgekehrt aus und der Aspekt von Glynns Amboss macht euch übermächtig.

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Schaden kann euch nichts anhaben

Wie ist die aktuelle Lage? Derzeit lassen sich die Stapel weiter steigern, und zwar indem man den Aspekt von Glynns Amboss der gesamten Ausrüstung hinzufügt. Wird sie verbessert, erreicht man eine absurde maximale Anzahl an Entschlossenheits-Stapeln.

Sie können gut und gerne die Zahl 50 übersteigen, was die Schadensreduktion derart stark macht, dass die meisten Treffer den eigenen Charakter im Grunde nur ankratzen. Der YouTuber MacroBioBoi hat das Ganze mathematisch erklärt:

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Auf Reddit hat ein Spieler den Bug bemerkt und seine Erfahrung damit wie folgt beschrieben: „Ich spiele also einen Druiden im Hardcore-Modus und habe die maximale Anzahl an Entschlossenheit-Stacks gesammelt […]. Mit dem nun korrigierten Aspekt von Glynns Amboss an meinen Beinen und 58 Entschlossenheits-Stacks stieg meine Widerstandsfähigkeit im Kampf von 9 Millionen auf 52 Millionen.“

In den Kommentaren können andere User nur staunen oder amüsieren sich über den Umstand, dass der Aspekt erst gar nicht und jetzt viel zu gut funktioniert. Es ist zu erwarten, dass Blizzard die aktuelle Situation nicht lange so belassen wird und das übermächtige Feature bald wieder anpasst.

Mit der neuen Erweiterung sind zusätzliche Qual-Stufen ins Spiel gekommen. Doch die eigentliche Schwierigkeit liegt woanders, nämlich im Erlangen einer wichtigen Ressource: In Diablo 4 zocken Spieler bequem auf der höchsten Schwierigkeitsstufe, aber die wirkliche Herausforderung sind Edelsteine