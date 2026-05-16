Rollenspiel auf Steam bietet Kämpfe wie in Elden Ring, soll selbst im Koop mit euch den Boden wischen

Ein neues Soulslike auf Steam verspricht knallharte Bosse, die euch gnadenlos dem Erdboden gleichmachen. Das Ganze soll auch im Koop nicht gerade zimperlich sein, selbst wenn ihr Freunde mitbringt.

Was ist das für ein Spiel? Serpent’s Gaze ist ein Action-RPG mit Soulslike- und Roguelike-Elementen, das in einer düsteren Wüstenwelt spielt. Ihr kämpft allein oder mit bis zu 3 Mitspielern gegen knallharte Gegner, deren Mechaniken und Movesets stark an Elden Ring erinnern, während ihr die Geheimnisse einer alten Zivilisation erkundet.

Dabei habt ihr die Auswahl aus verschiedenen Waffen, die ihr unterwegs mit sogenannten Segen verstärken und so unterschiedliche Builds bauen könnt, wie man es von Roguelikes wie Hades kennt. Ebenso erwarten euch bei jedem Durchgang verschiedene Modifikationen in Form von Flüchen, die jeden Run auffrischen. So könnt ihr beispielsweise auch von Minibossen verfolgt werden oder Fallen pflastern euren Weg.

Doch anders als bei typischen Roguelikes werden die Durchgänge mit der Zeit nicht leichter, sondern schwerer, je besser ihr werdet. Die Level sind handgefertigt und nicht zufällig generiert, sodass ihr sie grundsätzlich lernen könnt. So will das Spiel eine Brücke zwischen Souls- und Roguelikes schlagen.

Wer jetzt neugierig ist, kann entweder zum Release am 25. Mai 2026 direkt reinstarten oder voraussichtlich beim nächsten Steam Next Fest vom 15. – 22. Juni in die Demo reinschauen.

Der Trailer stimmt euch schon mal ein:

Video starten Neues Soulslike auf Steam lässt euch im Koop gegen gnadenlose Gegner antreten Autoplay

Ein handgefertigter Soulslike-Roguelike-Hybrid im Koop

Was war bisher in der Demo enthalten? Die Demo bot beim letzten Next Fest folgende Inhalte, durch die ihr euch durchprobieren und entscheiden konntet, ob das Spiel etwas für euch ist:

Kompletter Multiplayer mit bis zu 4 Spielern

Die ersten 2 von 8 Leveln

9 Event-Räume nach Bossen

5 Klassen und Waffenarten

103 Upgrades von über 200 im fertigen Spiel

17 Relikte von 30 im fertigen Spiel

18 Gegner, 1 Mini-Boss und 1 Boss

Damit konntet ihr laut den Entwicklern schon einige Stunden in das Spiel versenken und herumprobieren. Da die Demo schon bei den letzten Steam Next Fests dabei war und das nächste nah am kommenden Release liegt, ist es wahrscheinlich, dass die Entwickler ihre Demo nochmal zugänglich machen.

Eventuell habt ihr aber auch Glück und die Demo wird passend zum Release des Spiels verfügbar gemacht, sodass ihr direkt reinschauen könnt.

Bis zum Release ist es noch eine Weile hin und wenn euch Roguelikes generell gefallen, gibt es mittlerweile allerhand Auswahl auf Steam. Deshalb hat MeinMMO-Redaktionsleiterin Lydia für euch zwei Exemplare vorgestellt, die sie nicht mehr losgelassen haben: Hätte ich 1 Euro für jedes Roguelite mit Mutationen, das ich dieses Wochenende auf Steam gespielt habe, hätte ich 2 Euro