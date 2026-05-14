Action-RPG im Anime-Stil lässt euch den Prolog testen, aber ihr braucht Glück

Wer Lust auf ein neues Action-RPG im Anime-Look und mit vielversprechender Optik hat, sollte sich jetzt melden – denn ihr könnt kostenlos reinschnuppern.

Fantasy-Abenteuer im Anime-Stil sind immer heiß begehrt und Nachschub kann gar nicht schnell genug kommen. Genau passend also, dass mit „Limit Zero Breakers“ ein neues Spiel erscheint, das zumindest auf den ersten Blick diesen Hunger stillen könnte. Ein Trailer zum Start des „Prologue Test“ macht auf jeden Fall Lust auf mehr.

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Wie kann man spielen? Wer sich einen ersten Eindruck vom Spiel machen will, sollte sich für den „Prologue Test“ anmelden. Das geht ganz entspannt über Steam, ist aber auch über Googly Play oder den App Store möglich.

Die Anmeldung ist noch bis zum 2. Juni möglich. Der tatsächliche „Prologue Test“ findet dann vom 10. bis zum 15. Juni statt – mehr als ausreichend Zeit, um sich die ersten Spielstunden genau anzuschauen und ein Gefühl für das Gameplay und den Stil des Spiels zu bekommen.

Garantiert ist die Teilnahme dann allerdings nicht. Ihr benötigt ein wenig Glück, um zum Test zugelassen zu werden. Ob das geklappt hat, erfahrt ihr dann Anfang Juni.

Die Auswahl an Charakteren wirkt Anime-typisch bunt.

Worum geht es in dem Spiel? Auch wenn noch nicht alle Details bekannt sind, reisen die Breakers als Abenteuergruppe quer über den Kontinent Seraphia. An Bord eines großen Luftschiffes machen sie sich auf der Suche nach dem Archiv der Götter und werden dabei von allerlei Feinden aufgehalten – einige sind ziemlich gigantisch, sodass man sich auf dicke Bosskämpfe einstellen darf. Die Breaker haben alle ihre ganz eigenen Gründe, warum sie an dieser Reise teilnehmen. Ein paar davon erfahrt ihr vielleicht schon im Prolog.

Was kann man im Test spielen? Wie der Name vermuten lässt, kann man im „Prologue Test“ die Einführung in das Spiel erleben, also im Grunde die Tutorials und ersten Abschnitte der Handlung. Dabei lernt ihr die verschiedenen Charaktere kennen, die sogenannten „Breaker“ und erfahrt ein wenig zu ihrer Hintergrundgeschichte und wie sie zueinander stehen.

Limit Zero Breakers versteht sich selbst als Action-RPG, entsprechend actiongeladen dürften die Kämpfe ablaufen, in denen ihr zwischen den Charakteren wechseln könnt.

Ein konkretes Release-Datum für Limit Zero Breakers gibt es bisher noch nicht. Dass der Prolog bereits vollständig spielbar ist, deutet aber wohl darauf hin, dass es bis zu einer Veröffentlichung nicht mehr allzu lange dauern kann.

Falls ihr bis zum Release lieber noch andere RPGs spielen wollt – die besten RPGs auf Steam haben wir euch hier vorgestellt.