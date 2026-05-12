Das neue Rollenspiel zu Warhammer 40.000 lockt euch auf Steam, verschenkt Features, wenn genug Fans mitmachen

Die Entwickler von Warhammer 40.000: Dark Heresy haben für ihre Fans eine Kampagne angekündigt, mit der sie ganz einfach Belohnungen verdienen können, wenn sie viele sind. Und die können sie sogar mitbestimmen.

Was ist das für eine Kampagne? Im Rahmen einer Wishlist-Aktion wollen die Entwickler interessierte Spieler für ihr neues Rollenspiel zu Steam locken. Dabei könnt ihr Belohnungen für alle Fans freischalten, wenn ihr nur genügend an der Zahl seid und Warhammer 40.000: Dark Heresy auf Steam auf eure Wunschliste setzt.

So könnt ihr gemeinsam bei verschiedenen Meilensteinen verschiedenste Bonusmaterialien und Ingame-Inhalte ergattern. Doch bei den Belohnungen soll es nicht bleiben, denn die Kampagne bezieht eure Meinung mit ein und lässt euch über einige Punkte und den Verlauf aktiv mitbestimmen.

Video starten Warhammer 40.000: Dark Heresy im Announcement-Trailer Autoplay

Ihr bestimmt, welche Belohnungen ihr haben wollt

Welche Goodies gibt es? Innerhalb von 4 großen Meilensteinen winken euch dann Features und Goodies je nach Anzahl der Wishlists:

800.000 Wishlists: Hochwertige Artworks aus Warhammer 40.000: Dark Heresy als Wallpaper + ein neues Charakter-Anpassungs-Bundle mit Frisuren, Tattoos und Augmentierungen Hier entscheidet ihr mit, welche der Anpassungsmöglichkeiten im Spiel landen werden.

Hochwertige Artworks aus Warhammer 40.000: Dark Heresy als Wallpaper + ein neues Charakter-Anpassungs-Bundle mit Frisuren, Tattoos und Augmentierungen 1.000.000 Wishlists : Neue Musik für den Servitor in der Bastion Serpentis + sowie eine neue Rüstung Auch hier könnt ihr entscheiden, welche Musik und welche Rüstung ihr haben wollt.

: Neue Musik für den Servitor in der Bastion Serpentis + sowie eine neue Rüstung 1.250.000 Wishlists: Eine „Ask Me Anything“-Session mit den Entwicklern + individuelle Charakter-Porträts Hier stimmt ihr darüber ab, von wem ihr eure Fragen beantwortet haben wollt. Zwei Departments können es werden.

Eine „Ask Me Anything“-Session mit den Entwicklern + individuelle Charakter-Porträts 1.500.000 Wishlists: Mysteriöse Belohnungen, die später enthüllt werden

Die Umfragen zu den einzelnen Belohnungen folgen dann beizeiten, sobald der jeweilige Meilenstein erreicht ist.

Gefällt euch die Aktion? Oder habt ihr andere Ideen für passende Belohnungen? Schreibt es uns gern in die Kommentare. In einem Interview mit Anatoly Shestov, dem Executive Producer von Dark Heresy, konnte MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus einige spannende Infos gewinnen, unter anderem die Gründe, warum die Inquisition die Menschen so in Angst und Schrecken versetzt: Warum hat jeder Mensch in Warhammer 40.000 Angst vor der Inquisition? Jemand, der es wissen muss, klärt mich auf