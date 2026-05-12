Neues Feature in Diablo 4 beschert euch einen geheimen Begleiter, der WoW-Fans bekannt vorkommen sollte

Mit Lord of Hatred zog in Diablo 4 auch das Angeln als neues Feature ein. Und ausgerechnet das beschert euch ein geheimes Pet, das vor allem WoW-Spielern gefallen dürfte – oder schreckliche Erinnerungen weckt.

Was ist das für ein Begleiter? Der kleine Gefährte sammelt Mats in Diablo 4 auf, hört auf den Namen „Trawghll“ und erinnert nicht nur damit, sondern auch mit seiner ganzen Erscheinung auffällig an ein berüchtigtes Biest aus dem MMORPG World of Warcraft: einen Murloc.

Ihr seht ihn auf dem Titelbild und wenn ihr ihn euch genauer anseht, erlangt ihr auch schon einen Hinweis, wie ihr ihn an eure Seite bringt. Denn in seinem kleinen Rucksack befinden sich eine Angel und Fische – und das ist nicht nur ein Hinweis auf seine typisch nasse Heimat in der Nähe von Küsten, sondern auch auf die Art und Weise, wie ihr ihn freischalten könnt.

Was ist ein Murloc genau? Wer WoW gespielt hat oder sich zumindest auch nur oberflächlich damit beschäftigt, kommt an diesen kleinen Plagegeistern kaum vorbei, denn sie sind seit vielen Jahren eine Art Maskottchen für das MMO geworden. Allein ihr ikonischer Kampfschrei (die Rede ist von: Mrglglrglglglglglglgl!) löst in vielen Spielern gleichermaßen Nostalgie wie Angstschweiß aus, vor allem bei jenen, die WoW Vanilla gespielt haben oder heute WoW Classic spielen. Durch ihre tückische Kampfweise, bei der sie in Panik fliehen und häufig Verstärkung mitbringen, verbinden unzählige Spieler ein geteiltes Anfänger-Leid aus dem Startgebiet mit ihnen. Auch ihr fischiges Antlitz mit den riesigen Glupschaugen ist ein klares Erkennungsmerkmal.

Video starten Das Eröffnungs-Cinematic zu Diablo 4: Lord of Hatred, in dem Mephisto einen wichtigen Charakter erledigt Autoplay

Mrglglrglglglglglglgl!

Wie bekommt man Trawghll denn nun? Fest steht, dass ihr das Loot-Pet als sehr seltenen Drop beim Angeln erhaschen könnt. Auf Reddit berichten einige Spieler von einer „absurden Anzahl“ an Versuchen. Dabei scheint es keinen besonderen Ort und keine spezifische Voraussetzung zu geben, sondern Trawghll zeigt sich einfach nur nicht oft. Ihr könnt also theoretisch angeln, wo ihr wollt.

Laut einigen Berichten im Thread ist ein Zeitaufwand von 3 – 5 Stunden normal. Ihr solltet also Zeit und Ehrgeiz mitbringen, wenn ihr den Murloc als Partner gewinnen wollt. Ob es Möglichkeiten gibt, die Chancen etwas zu erhöhen, scheint derzeit nicht bekannt.

Wie kommt das Pet bei der Community an? In mehreren Threads auf Reddit tummeln sich etliche User, die es sich zur Aufgabe machen wollen, den kleinen Plagegeist für sich zu gewinnen, jetzt, nachdem Spieler herausgefunden haben, wie man ihn bekommt:

AlphaZephryn schreibt: „Verdammt, mein Wochenende ist jetzt ein Angelwochenende!“

FastFingerJohn witzelt: „Tyrael, verschiebe die Kriegspläne für einen Moment. Ich gehe angeln.“

Gilfusu gibt den Tipp: „Denkt daran, dass ihr auf dem Weg zur Horadrim-Höhle im Vulkan angeln könnt. Man findet dort immer einen mythischen Fisch.“ SphincterWrinkles fügt hinzu: „Gleiches gilt für die Fische, die man in den Sanddünen fängt, und die Fische, die man in Blutlachen fängt.“



Wie steht es um euch? Wollt ihr den kleinen Murloc unbedingt haben? Schreibt es uns gern in die Kommentare oder erzählt uns eure Lieblings-Murloc-Erinnerung. Wenn ihr euch noch gar nicht mit dem Angeln beschäftigt habt, findet ihr hier unseren Guide dazu: Diablo 4: Angel-Guide – So könnt ihr fischen