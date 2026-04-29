Diablo 4: Angel-Guide – So könnt ihr fischen

Mit Lord of Hatred zieht das Angeln in Diablo 4 ein – ein entspannter Zeitvertreib, bei dem ihr nebenher Items farmen und vielleicht sogar das eine oder andere Geheimnis entdecken könnt. Wie ihr das Angel-Feature freischaltet und nutzt, erfahrt ihr hier.

Das hat es mit dem Angeln in Diablo auf sich: Die zweite Erweiterung, Lord of Hatred, bringt etliche neue Features zu Diablo 4. Das Feature, das bei den meisten von euch vermutlich für Verwunderung sorgt, ist Angeln. Ihr könnt tatsächlich Fische in den Gewässern von Sanktuario fangen, wenn ihr eine Edition der Erweiterung kauft.

In Diablo Immortal gibt es Angeln bereits seit 2023, wo ihr Fische gegen Belohnungen über ein Logbuch eintauschen könnt. Jetzt zieht es in Diablo 4 ein und dürfte vor allem die Komplettisten unter euch begeistern.

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Angeln in Diablo 4 freischalten und bestimmte Fische finden

So schaltet ihr das Angeln frei: Im Laufe der Story reist ihr nach Skovos, die neue Region der Erweiterung. Dort wird das Angeln schon auf frühen Leveln über eine lilafarbene „vorrangige Quest“ eingeführt – ähnlich wie beim Juwelier oder Okkultisten. Ihr könnt die Aufgabe also kaum übersehen.

Am Quest-Ort im Süden von Philios trefft ihr auf den mürrischen Angler Shi Yugong, der sich über euren Lärm beschwert. Er fordert euch heraus, selbst einen Fisch zu fangen. Da ihr sofort Erfolg habt, während er den ganzen Tag leer ausging, reagiert er gewohnt schimpfend und schnaubend.

Im Süden von Philios befindet sich der Angler, der euch in das Feature einführt. Fische gibt es in allen möglichen Seltenheitsstufen.

Wie funktioniert das Angeln? Ihr startet den Vorgang über euer Emote-Rad. Sollte das Angel-Symbol dort noch fehlen, könnt ihr das Rad einfach anpassen und den Befehl hinzufügen. Sobald ihr an einem Gewässer steht, werft ihr per Emote die Leine aus.

Dann beginnt ein kurzes Minispiel: Wenn ein Fisch anbeißt, erscheint ein Symbol in der Bildmitte. Jetzt müsst ihr nur noch eine beliebige Fertigkeitentaste drücken, um den Fang einzuholen. Das funktioniert übrigens in allen Gewässern – und sogar in Lava.

So findet ihr bestimmte Fische: Bei Shi Yugong könnt ihr zudem Nebenquests annehmen, für die ihr gezielt bestimmte Fische fangen müsst. Ein Tipp: Schaut in eure Herausforderungen. Das Angeln hat dort eine eigene Kategorie, in der für jeden Fisch der entsprechende Fundort hinterlegt ist.

Angeln könnte nützlicher sein als gedacht

Was bringt mir das Angeln? Aktuell gibt es in Diablo 4 insgesamt 117 verschiedene Fische. Für jeden davon erhaltet ihr einen Erfolg, sobald ihr den Fang im Verbrauchsgegenstände-Tab in eurem Inventar „benutzt“. Habt ihr alle Fische gesammelt, ergattert ihr eine zusätzliche Errungenschaft inklusive des Titels „Salziger Angler“. Für Achievement-Jäger bedeutet das also insgesamt 118 neue Erfolge. Sollten die Fische später noch weitere Funktionen erhalten, aktualisieren wir diesen Guide.

Fische, die ihr bereits für eure Erfolge gesammelt habt, könnt ihr einfach beim Händler verkaufen. Das gilt auch für Nebenprodukte wie alte Tagebücher, Monster oder… eine Kuhglocke. Letztere haben wir tatsächlich schon am Haken gehabt.

Im letzten Livestream vor dem Release am 23. April trugen die Entwickler recht auffällige T-Shirts mit einem offenbar untergetauchten Monster und einer Kreuzung aus Kuh und Blobfisch. Dazu hieß es im Stream, dass man darauf achten solle, was sonst noch so in den Tiefen des Meeres lauert. Vielleicht wird das größte Geheimnis von Diablo 4 also bald gelüftet.