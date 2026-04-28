Diablo 4 hat sich seit Release mächtig verändert. So sehr, dass wir nach Vessel of Hatred und jetzt Lord of Hatred ein völlig neues Sonderheft herausbringen. Mit unsererem ultimativen Kompendium kommt ihr perfekt durch die Erweiterung – wir liefern sogar die Waffen dazu!
Update 28. April: Morgen Vormittag pünktlich zum Fall von Blizzards Guide-Embargo erscheint unser großes Sonderheft-Epaper zu Diablo 4: Lord of Hatred. Wer sich jetzt noch das Bundle aus Epaper und Sonderheft mit Gratisversand sichern will, hat dafür aber nur noch bis einschließlich diesen Freitag, den 1. Mai dazu Zeit.
Skovos, die Heimat der Amazonen im Diablo-Universum, könnte so schön sein. Doch in Diablo 4: Lord of Hatred macht der altbekannte Bösewicht Mephisto Schluss mit dem Idyll und stürzt ganz Sanktuario ins Verderben. Es sei denn, es stellen sich ihm mutige Helden entgegen, gewappnet mit unserem ultimativen Kompendium zu Diablo 4 und zwei ganz besonderen Waffen für die neuen Heldenklasen!Bestellt euer Sonderheft jetzt mit Gratisversand vor
Guides zu Paladin und Hexenmeister: Die neuen Klassen in Diablo 4: Lord of Hatred
Die Stars in Lord of Hatred sind – neben Mephisto und der mittlerweile gar nicht mehr so bösen Lilith – natürlich die beiden neuen Heldenklassen, Paladin und Hexenmeister. Für beide Recken findet ihr in unserem Sonderheft jede Menge Guides und Tipps. Wir helfen euch, den richtigen Build für euren Spielstil zu finden und verraten, welche Ausrüstung perfekt dazu passt.
Das heißt natürlich nicht, dass wir den Rest der Heldenriege vernachlässigen! Egal ob ihr mit Barbar, Zauberer oder einer der anderen Klassen ins Feld zieht: Wir haben klasse (haha) Builds und Ausrüstungstipps für euch parat, angepasst an die vielen Neuerungen und Verbesserungen, die Diablo 4 seit seinem Erscheinen bekommen hat.Gratislieferung sichern und vorbestellen
Der Horadrim-Würfel kommt in Diablo 4 zurück
Wer als Diablo-Held nicht gerade Monster filetiert, feilt an seiner Ausrüstung. Schließlich bietet das Spiel – und erst recht die Erweiterung Lord of Hatred – schier unendliche Möglichkeiten. Egal ob Alchemie, Schmiedekunst, Okkultismus oder der gute alte Horadrim-Würfel, wir greifen euch mit kompetenten Crafting-Tipps unter die Arme, damit ihr optimal ausgerüstet antretet. Das ist vor allem für das neu gestaltete Endgame wichtig, für das wir natürlich ebenfalls kompetente Guides liefern.Gratislieferung sichern und vorbestellen
Tödliche Waffen für die neuen Helden
Apropos Ausrüstung: Für Käufer unserer Black Edition gibt’s zwei ganz besondere Gegenstände! Paladine freuen sich über den schlagkräftigen Hammer »Stalaktitenzermalmer«, der den Gegnern mit Schmackes heimleuchtet. Hexenmeister dagegen greifen zum deutlich eleganteren Dolch »Durchbohrender Okulus« (diese Namen!), der jedoch nicht minder tödlich wirkt.Gratislieferung sichern und vorbestellen
Detaillierte Karten zu allen alten und neuen Regionen
Natürlich war das noch lange nicht alles, was unsere Black Edition zu Diablo 4: Lord of Hatred zu bieten hat. Da wäre zum Beispiel das umfangreiche Kartenmaterial zu allen bisherigen und neuen Regionen. Der neuen Region Skovos widmen wir sogar eine komplette Seite unseres XXL-Posters. Wir erklären die neuen Beutefilter, übersetzen die Bedeutung der Monster-Affixe und dröseln für Einsteiger ins Diablo-Universum (und vergessliche Spieler wie mich) die komplizierte Hintergrundgeschichte auf. Speziell für die gibt’s sogar noch mal einen extra Recap-Artikel, damit ihr euch von Anfang an auch ohne Vorkenntnisse zurechtfindet.
Diablo 4: Lord of Hatred
- 148 Seiten zu Blizzards Action-Rollenspiel-Hit
- coole Builds für alle neuen und alten Klassen
- legendäre Ausrüstung dank Horadrim-Würfel
- Codes für zwei Waffen im Heft
- kämpfen müsst ihr immer noch selbst
Unsere große GameStar Black Edition zu Diablo 4: Lord of Hatred bringt euch das volle Infopaket. Unter anderem bekommt ihr:
- 148 Seiten zu Blizzards Action-Rollenspiel-Hit
- coole Builds für Paladin, Hexenmeister und alle anderen Klassen
- detaillierte Karten für die Reise durch Sanktuario
- Crafting-Tipps: mit uns zum Meister-Handwerker
- legendäre Ausrüstung dank Horadrim-Würfel
- XXL-Doppelposter mit Artwork und Karte der neuen Region
- Goodies im Heft: Hammer und Dolch für Paladin bzw. Hexenmeister
Das Heft gibt’s ab dem 22. Mai 2026 am Kiosk sowie natürlich im GameStar Shop – dort auch als Epaper oder als besonders attraktives Bundle aus Heft und Epaper. Das Sonderheft-Epaper erscheint pünktlich zum Fall von Blizzards Guide-Embargo am 29.4.2026. Das gedruckte Heft kommt dann etwas später, für Vorbesteller aber auf jeden Fall vor dem Kiosk-Termin. Nur darin sind dann auch die Codes für die Waffen zu finden.
Das große GameStar-Sonderheft zu Diablo 4: Lord of Hatred – jetzt gleich bestellen und damit Epaper sowie versandkostenfreie Lieferung sichern!
Viel Spaß beim Lesen und Spielen!Jetzt vorbestellen und Waffen-Codes und Gratisversand sichern
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Kann mir jemand bitte folgendermaßen behilflich sein?
Ich habe aktuell kein PS+ Abo. Dieses nutze ich dieses Mal über meinen Schwager. Er hat Diablo 4 jedoch nie über PS+ geladen und besitzt es dementsprechend nicht.
mich hatte es damals geladen und mir VOH separat gekauft. Jetzt besitze ich das Hauptspiel jedoch nicht.
Welche Version muss ich also im Store kaufen?
Ich möchte nur den neuen DLC spielen, dort ist allerdings das Hauptspiel nicht enthalten oder ?
Gefällt mir nicht.
Das Heft mag ja optisch ganz hübsch sein, da mag vielleicht auch viel Arbeit drinne stecken, aber: es werden gerade bei Veröffentlichung noch mehrere schnelle Patches/Fixes kommen. Damit ist das Magazin schon bei Erscheinen vollkommen veraltet. Und für 2 Skins 15 Euro ausgeben, das widerstrebt mir irgendwie…
Klar, bei den Builds kannst du als gedrucktes Heft nicht topaktuell sein. Aber im Heft sind ja noch viele andere tolle Sachen, wie Tipps, Poster und Detailkarten. Ich finde gerade bei Karten ist die gedruckte Variante immer irgendwie schöner in der Hand, als auf dem Handy hin und her zu zoomen. ^^