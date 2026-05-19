Spieler erlegt 2.401 Loot Goblins auf einen Schlag, Diablo 4 verkraftet so viel Beute aber nicht

Wie viel Loot ist zu viel Loot? Für Diablo 4 liegt diese Antwort offenbar irgendwo zwischen 399 und 2.401 Goblins (ja, das ist eine anerkannte Maßeinheit für Loot). Ein Spieler fand das heraus, als er mit einem Trick absurde Mengen an Beute farmen wollte.

Der Spieler FP hat sich einen der Buffs von den neuen Kriegsplänen aus Diablo 4 zunutze gemacht, um buchstäblich tausende der seltenen Loot Goblins zu töten. In einem Video auf YouTube zeigt er, wie das aussieht.

Das Vorgehen ist dabei recht einfach, ihr braucht dazu lediglich etwas Geduld und den Perk „Herausforderung“ unter der Alptraumdungeon-Sektion der Kriegspläne. Mit dem Talent erscheinen Gegner, die ihr unter Einfluss eines Stärkungs-Altars tötet, nach Ablauf erneut. FP erklärt den Ablauf so:

Farmt Alptraum-Dungeons, bis ihr einen bekommt, der den Affix für mehr Schreine hat. Am besten geht das über die Kriegspläne, weil ihr hier keine Schlüssel benötigt (und nebenbei noch zusätzlich Loot farmt).

Setzt den Dungeon so häufig zurück, bis ihr den Goblin „Syrus von Gallert“ (engl. „Gelatuinous Syrus“) findet. Dieser teilt sich beim Tod in zwei weitere Goblins auf und das zweimal.

Besiegt Syrus und seine Kopien unter dem Einfluss eines Schreins und sucht den nächsten Schrein.

Aktiviert diesen direkt nachdem der erste Buff ausgelaufen ist – Timing ist hier wichtig, damit ihr alle Goblins mit dem neuen Buff töten könnt.

FP spielt übrigens einen Wirbelwind-Barbaren im Video, einen der stärksten Builds für Diablo 4 Season 13.

Diablo 4 behandelt auch die „kleinen“ Versionen von Syrus laut FP als seine „große“ Variante, wodurch jedes Mal insgesamt 7 (1+2+4) neue Goblins spawnen. Alptraum-Dungeons sind ohnehin schon eine der besten Kriegsplan-Aktivitäten, die Farm-Methode macht sie noch einmal besser. Das hat der Spieler viermal wiederholt (7x7x7x7=2.401), kann diese Menge aber nicht empfehlen.

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Zu viel Loot sorgt offenbar dafür, dass ihr ihn nicht mehr aufheben könnt

Laut FP und auch im Video zu sehen ist, dass der Loot irgendwann einfach „verschwindet.“ Beute, deren Namen zu sehen ist, taucht plötzlich nicht mehr auf und FP kann sie auch nicht aufsammeln – auch nicht mit entsprechenden Einstellungen im Beutefilter.

Am Ende lagen bei ihm nur noch Set-Zauber für den Talisman herum, die er eingesammelt und im Horadrimwürfel entzaubert hat mit exakt 10.000 Staub. Da jedes Siegel 25 Staub gewährt, vermutet FP, dass die maximale Beute-Menge auf dem Boden 400 Items beträgt.

Dass Syrus mit jeder seiner Kopien als die gleiche Entität zählt, ist vermutlich so nicht beabsichtigt und es ist möglich, dass Blizzard diese Farm-Methode bald behebt oder sogar als Exploit wertet. Schließlich ist die ganze Sache offenbar gamebreaking . Ähnlich sieht es vermutlich mit der aktuell möglichen Unsterblichkeit aus: Eine Änderung in Diablo 4 macht euch so gut wie unsterblich, doch wer sie nutzen will, muss schnell sein