Ein Strategiespiel meiner Kindheit war 19 Jahre lang tot, bekommt jetzt einen geistigen Nachfolger auf Steam

MeinMMO-Autor Ody ist schon seit seiner Kindheit Fan von Echtzeit-Strategiespielen. Nach 19 Jahren feiert eine seiner Lieblingsreihen ein Comeback – zumindest in Form eines geistigen Nachfolgers auf Steam.

Als ich mit 6 oder 7 Jahren gerade mit Videospielen anfing, gab es zwei für mich prägende RTS-Trilogien: Die eine war Age of Empires, die andere Empire Earth. Doch während AoE nach wie vor quicklebendig zu sein scheint, lässt sich das von Empire Earth leider nicht behaupten.

Empire Earth 3 erschien im Jahr 2007 und seitdem ist die Reihe auch im Grunde tot. Immerhin gibt es die Spiele noch auf GOG zu kaufen, doch die Grafik ist (bei aller Liebe) wirklich nicht gut gealtert. Ein neues RTS auf Steam sieht aber ganz so aus, als könnte es diese Lücke in meinem Leben füllen.

Imperium Eternal (bis vor kurzem noch Empire Eternal) ist ein neues Echtzeit-Strategiespiel von EPO Games und MicroProse Software. Das Spiel erinnert nicht nur vom Namen her an Empire Earth, sondern sieht auch genau so aus, wie ich es mir von einer Fortsetzung erhofft habe.

Hier seht ihr Imperium Eternal im Trailer:

Video starten Imperium Eternal: Geistiger Nachfolger einer 25 Jahre alten RTS-Perle im Trailer Autoplay

Ein RTS, alles drin – Von der Steinzeit bis in die Zukunft

Imperium Eternal setzt auf das, was Empire Earth schon damals besonders gemacht hat, nämlich einen enormen Umfang. Anstatt wie in anderen Echtzeitstrategiespielen eine einzelne Epoche in den Fokus zu rücken, durchlauft ihr sie in Empire Earth (und dann auch in Imperium Eternal) alle: von der Steinzeit bis in eine mögliche Zukunft, alles in nur einer Partie. Ihr könnt es euch also wie Civilization vorstellen, nur eben als RTS im Stil von Age of Empires.

Wer schreibt hier? Das allererste Videospiel, das Ody damals auf dem PC gespielt hat, war das erste Age of Empires. Das weckte eine Liebe für RTS, die seitdem nie ganz weg war. Heute spielt er jedoch alle möglichen Strategiespiele, besonders gern aber immer noch Age of Empires und die Total-War-Reihe.

Zwar haben mich die Story-Kampagnen von Empire Earth (die es durchaus gab) nie so recht begeistert, dafür haben mir aber einfache Skirmish-Schlachten richtig viel Spaß gemacht.

Der Fortschritt durch die Epochen hat nämlich nicht nur optische Auswirkungen gehabt, sondern auch spielerische: Während ich zu Beginn lediglich Keulenträger und Steinschleuderer befehligte, kommandierte ich gegen Ende einer Partie zerstörerische Bomberflugzeuge – in der letzten Epoche sogar Cyborgs und Kampfroboter.

Der Release liegt wohl noch in weiter Ferne

Imperium Eternal scheint jetzt all das zu bieten, was Empire Earth großartig gemacht hat – sieht dabei aber deutlich besser aus. Und doch gibt es Dinge, die mir Sorgen bereiten. Imperium Eternal befindet sich schon seit mindestens drei, vielleicht auch vier Jahren in der Entwicklung. So lang ist es zumindest her, dass auf dem offiziellen YouTube-Kanal zum Spiel das erste Video hochgeladen wurde.

Ein Release-Datum, auch wenn es erstmal nur ein Jahr wäre, gibt es aber immer noch nicht. Und auch die Entwickler melden sich, wenn dann alle paar Monate mal mit einem Blick hinter die Kulissen. So fühlt sich das alles noch nach einem Traum an – einem Traum, der jederzeit platzen könnte.

Dennoch will ich fürs Erste optimistisch bleiben. Imperium Eternal sieht nämlich jetzt schon nach einem würdigen Nachfolger im Geiste für Empire Earth aus. Die Entwickler müssen jetzt nur noch abliefern, was sie versprechen.

Was haltet ihr von Imperium Eternal? Schreibt es uns gerne in die Kommentare – ganz egal, ob ihr Empire Earth gespielt habt oder nicht. MeinMMO-Autor Ody hat sich zuletzt übrigens zum ersten Mal ein Turnier zu Age of Empires angeschaut. Jenes hatte das so ziemlich epischste Finale, das er je miterlebt hat: Profis beweisen sich vor 100.000 Zuschauern in einem Strategiespiel meiner Kindh