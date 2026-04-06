Ein Strategiespiel will auch nach 27 Jahren einfach nicht sterben, hat über 27.000 Spieler auf Steam und Turniere mit dicken Preisgeldern

Seit dem Release von Age of Empires 2 sind fast 27 Jahre vergangen, und trotzdem müssen sich neue Echtzeitstrategiespiele (kurz RTS) weiterhin mit dem Urgestein messen. Denn das Spiel lebt nicht nur, es gedeiht. Aktuell läuft sogar ein Turnier, in dem es um einen großen Batzen Geld geht.

Wie steht es aktuell um Age of Empires? Während Teil 1 bereits in Vergessenheit geraten ist und Fans von Teil 3 immer noch dem Tod ihres Spiels hinterhertrauern, gedeiht das Remaster von Age of Empires (kurz AoE) 2 bis heute. Und das, obwohl das Original bereits im Jahr September 1999 erschienen ist und damit fast 27 Jahre alt ist.

Bei der großen Beliebtheit von AoE 2 ist es kein Wunder, dass man sich für das im Jahr 2021 erschienene AoE 4 darauf zurückbesinnt hat. Doch obwohl AoE 4 bei Weitem kein schlechtes Spiel ist und sogar ein richtig gutes RTS ist, so bleibt Teil 2 immer noch deutlich beliebter – zumindest auf Steam:

Die Age of Empires 2: Definitive Edition wird täglich von rund 25.000 Spielern auf Steam gezockt (laut steamdb.info)

Age of Empires 4 hat pro Tag im Schnitt dagegen rund 15.000 gleichzeitige Spieler (laut steamdb.info)

So überrascht es auch wenig, dass es gerade bei einem Turnier zu dem Strategiespiel einen Haufen Geld zu gewinnen gibt.

Age of Empires 2 setzte die Maßstäbe für RTS

Was ist das für ein Turnier? Beim Red Bull Wololo treten 8 Spieler in AoE2 und 4 Spieler in AoE 4 an. Die Teilnehmer haben dabei die Chance, Preisgelder aus einem Pool von insgesamt 250.000 US-Dollar (rund 216.400 Euro) abzustauben.

Im Vergleich zu anderen E-Sports-Turnieren mag das ein relativ kleines Turnier sein, doch im Bereich der RTS ist es eines der größten. Das Finale beginnt übrigens am 6. April 2026 um 16:00 Uhr. Ihr könnt es auf YouTube und Twitch im Livestream anschauen.

Was macht AoE 2 auch nach so langer Zeit noch so gut? Bei einem so alten Spiel möchte man meinen, dass es nach den heutigen Maßstäben kaum noch spielbar sein dürfte. Es fühlt sich aber gar nicht so an, wenn man es spielt. AoE 2 hat mit den Grundstein dafür gelegt, wie sich RTS spielen und fühlt sich daher auch nach fast drei Dekaden nicht wirklich alt an.

Das Spiel vereint noch dazu ein äußerst beliebtes Setting – nämlich das historische Mittelalter – mit einem starken Mix aus Basisbau und Militär. Das sind die beiden Säulen, mit denen jede Partie steht und fällt. Ihr könnt euch nicht einfach nur auf das eine oder das andere konzentrieren. Wer gewinnen will, muss beides beherrschen.

Allen voran ist es die bis heute starke Multiplayer-Szene, der das Spiel seine Langlebigkeit verdankt. AoE 2 ist nach wie vor ein beliebtes Spiel für den E-Sport, noch mehr als der Rest der Reihe. Darum gibt es auch immer noch regelmäßige Turniere – so sollen 2026 noch mehrere stattfinden.

MeinMMO-Autor Ody ist selbst ein großer Fan von Strategiespielen, insbesondere der Age-of-Reihe. Als auf Reddit daher eine Liste der 100 besten Spiele aller Zeiten kursierte, auf der von dem legendären RTS keine Spur war, musste er seine Stimme für das Spiel erheben. Den Artikel dazu lest ihr hier: Spieler kürt die 100 besten Spiele aller Zeiten, doch in der Liste fehlt ein legendäres Strategiespiel