Spieler kürt die 100 besten Spiele aller Zeiten, doch die Liste kann nicht richtig sein: Ein legendäres Strategiespiel fehlt nämlich

Ein Spieler ist die absolute Extrameile gegangen, um eine Liste mit den 100 besten Spiele aller Zeiten erstellen. MeinMMO-Autor Ody erklärt, warum die nicht richtig sein kann.

Die besten Spiele aller Zeiten küren zu wollen, ist immer ein gewaltiges Vorhaben. Seitdem es Videospiele gibt sind schließlich unzählige erschienen, die sich noch dazu teils sehr stark voneinander unterscheiden: Wie entscheidet man etwa, ob ein storygetriebenes Rollenspiel besser ist als ein Aufbauspiel?

Ein Spieler dachte sich, dass er dieses Problem am besten mit einer möglichst großen Datenlage löst: Der Reddit-Nutzer IlmeniAVG hat über 900 Listen gesammelt und miteinander verglichen, um so die wirklich besten Spiele aller Zeiten herauszufinden. Wie genau der Nutzer diese Liste erstellt hat, lest ihr in seinem Reddit-Post auf r/gaming. Dort hat er, ganz wissenschaftlich, Datenquellen und Methodik offengelegt.

Eines will ich klarstellen, bevor ich mich gleich echauffiere: Ich finde es beachtlich, was da geleistet wurde. Die Person hinter der Liste verdient nichts als meinen allergrößten Respekt und die Liste hat definitiv ihre Berechtigung. Die vollständige Liste mit 1000 Spielen seht ihr auf www.acclaimedvideogames.com.

So, und nun dazu, warum sie falsch ist.

Wer schreibt hier? MeinMMO-Autor Ody ist mit Age of Empires aufgewachsen. Die Reihe hat seine Liebe für Strategiespiele geweckt. Dementsprechend war bei ihm der Schock ziemlich groß, dass es keines der Spiele in die Top 100 dieser Liste geschafft hat.

Ein legendäres Strategiespiel fehlt auf dieser Liste

Eine Sache fiel mir erst auf dem zweiten Blick auf: Es sind kaum Strategiespiele dabei. Genau genommen befindet sich in den Top 100 nur ein einziges, und das ist StarCraft aus dem Jahr 1998. Ich gönne Fans des Spiels die Platzierung, muss aber Einspruch erheben.

Denn nur ein Jahr später folgte ein Echtzeitstrategiespiel (kurz RTS), das einfach legendär ist – und bis heute relevant! Ich rede natürlich von Age of Empires 2, dem berühmten RTS der Ensemble Studios. Das Spiel landet nur auf Platz 113 – immer noch ein starkes Ergebnis, keine Frage.

Der Titel hätte es aber mehr als verdient, in den Top 100 zu landen. Das sage ich als jemand, dem es auf den Senkel geht, wie sehr das Spiel von Fans hochgehalten wird.

Nicht einmal ein Fan und trotzdem wütend

In meinem persönlichen Ranking der „Age of“-Reihe läge Age of Empires 3 auf Platz 1. Der Teil schafft es aber nicht einmal in die Top 1000, was ich auch verstehen kann. Das Spiel ist kontrovers und konnte nie so viele Fans gewinnen wie andere Teile. Auf Platz 2 würde Age of Mythology landen. Wenn ich richtig edgy sein will pack ich aus reiner Nostalgie noch das erste Age of Empires (das landet wenigstens auf Platz 316 ) vor Teil 2. Dann käme Teil 2 und als letztes Teil 4.

Man merkt: Ich bin nicht der größte Fan von Age of Empires 2, auch wenn ich es als Kind sehr viel und sehr gerne gespielt habe. Trotzdem muss ich zugeben, dass Age of Empires 2 ein enorm einflussreiches RTS war und seinen Legendenstatus zurecht besitzt.

Und nicht nur war es damals beliebt, das bleibt es auch heute: Die überarbeitete Definitive Edition auf Steam bekommt immer noch DLCs. Zumindest auf Steam hat Teil 2 auch rund doppelt so viele Spieler (laut steamdb.info) wie der neueste Teil der Reihe, das im Jahr 2021 erschienene Age of Empires 4. (ebenfalls laut steamdb.info).

Ich kann Reddit-Nutzer Spooplevel-Rattled also nur zustimmen, wenn er in seinem Kommentar schreibt: „Age of Empires 2 wurde beraubt“. Das ist aktuell (Stand 6. Februar, 11:21 Uhr) auch der Top-Kommentar unter dem Reddit-Post, mit über 1.100 Upvotes. Age of Empires 2 hat einfach besseres verdient.

Welches Strategiespiel hättet ihr gerne in den Top 100 dieser Liste gesehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.