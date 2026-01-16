Das deutsche Strategiespiel zu Warhammer 40.000 bekommt ein Feature, das es von jedem RTS abhebt, zieht euch mit dutzenden Animationen ins Geschehen

2026 soll mit Dawn of War 4 ein neues Echtzeitstrategiespiel in der Welt von Warhammer 40.000 erscheinen. Die Entwickler wollen mit dem Titel „zu den Wurzeln“ zurückkehren und machen das vor allem mit dem Feature, das Dawn of War damals so sehr im Genre hat hervorstechen lassen: Sync-Kills.

Was ist das für ein Feature?

Durch Sync-Kills kämpfen in einer Schlacht einzelne Modelle gegeneinander. Treffen zwei Einheiten aufeinander, brechen Einzelkämpfe aus – mit einzigartigen Kill-Animationen für jede mögliche Kombination, da jede Fraktion aus Dawn of War völlig unterschiedliche Einheiten hat.

Dawn of War ist das beste Spiel zu Warhammer 40.000 auf Steam und die Sync-Kills sind einer der Gründe dafür. Durch diese Animationen, die viele vermutlich gar nicht aktiv bemerken, fühlen sich Gefechte deutlich immersiver an.

Bisher hat kein anderes Strategiespiel Sync-Kills in dem Umfang, wie es Dawn of War hatte. Jetzt ist Dawn of War 4 in der Mache und will das Feature noch ausbauen.

So macht Dawn of War 4 Sync-Kills noch besser: Entwickler King Art aus Deutschland will mit Dawn of War 4 an den Erfolg des ersten Teils anknüpfen. Vor allem unter Fans gilt das ursprüngliche Dawn of War – das mittlerweile ein Remaster hat – als der beste Teil der Reihe.

In einem neuen Video auf YouTube erklärt der Combat Director Thomas Derksen, dass für Dawn of War 4 viel Arbeit in die Kill-Animationen fließt. Das liege vor allem daran, dass es so viele unterschiedliche Größenordnungen der Einheiten gibt:

Da gibt es diese Größenunterschiede, wir nennen sie „Power Levels“. Einige Power-Levels überschneiden sich, aber nicht alle. Ein Gretchin etwa kann niemals gegen einen Cybot kämpfen, wie es ein anderer Cybot könnte. Du musst Aktionen finden, die für beide Power-Levels funktionieren. Wir haben glaube ich vier Power-Level insgesamt.

Es gebe etwa eine Reihe an Aktionen, die nur ein Terminator gegen einen anderen Terminator ausführen könne, weil sie auf keine andere Einheit passen. Im Video sieht man einige Animationen dazu, wie ein paar Gretchins der Orks auf einen der noch im Tode dienenden Cybots klettern und auf ihn einhacken. Schwierig, sich das mit Necrons vorzustellen.

Statt nur Sync-Kills zu haben, wolle man in Dawn of War 4 einen „Sync-Combat“ einführen, etwas, das „kein anderes RTS jemals zuvor gemacht hat.“

Dawn of War 4 will zurück zu den Wurzeln und geht dabei völlig neue Wege

Die Idee hinter dem Sync-Combat ist es, eines der Alleinstellungsmerkmale vom ersten Dawn of War noch prägnanter zu machen. Allerdings geht King Art noch weiter und bringt etwas ins RTS, das es zuvor in noch keinem Warhammer-Spiel in dieser Form gab: einen spielbaren Primarchen.

Lion El’Johnson taucht in der Kampagne auf und wird sein eigenes Set an Animationen bekommen, wie Derksen im Video erklärt. Space Marines an sich seien schon etwas Besonderes, da sie zwar aussehen wie Menschen, aber anders kämpfen, und ein Primarch sei dann nochmal eine Nummer größer mit einem wilderen Kampfstil.

Für Spieler wird das alles übrigens etwas anstrengender, weil durch das individuelle Gewusel das Schlachtfeld besser „gelesen“ werden muss. Ihr braucht eine gute Übersicht, um zu erkennen, was genau eigentlich gerade passiert.

Zu Dawn of War 4 wissen wir bisher, dass zu Release vier Fraktionen spielbar sein werden: Space Marines, Orks, Necrons und das Adeptus Mechanicus als absolutes Novum in der Reihe. Zuletzt haben die Orks einen eindrucksvollen Trailer bekommen.

Das Strategiespiel soll 2026 erscheinen, einen konkreten Release gibt es allerdings noch nicht. Einige Vorab-Versionen waren jedoch schon 2025 spielbar und MeinMMO war auf der gamescom live dabei: Ich habe nur 30 Minuten lang Warhammer 40.000: Dawn of War 4 gespielt, aber bin jetzt schon so begeistert wie seit Jahren nicht mehr