Das beste Spiel zu Warhammer 40.000 auf Steam bekommt jetzt das Remaster, auf das Fans seit 8 Jahren warten

Auf Steam gibt es dutzende Spiele zu Warhammer 40.000, die meisten davon sind eher mittelmäßig. Eines sticht aber heraus: Dawn of War ist seit seinem Release beliebt und wird bis heute gefeiert. Jetzt ist endlich die Nachricht draußen, auf die alle gewartet haben. Das Spiel kommt als fettes Remaster.

Was ist das für ein Spiel?

Warhammer 40.000: Dawn of War ist ein Strategiespiel in der düsteren Sci-Fi-Welt von Warhammer 40.000 und immer noch eines der besten Strategiespiele auf Steam.

Ihr wählt eine der vielen Fraktionen aus und spielt dann im klassischen RTS-Stil mit Basenbau und Echtzeit-Schlachten. Das Besondere sind Super-Einheiten wie eine Lebende Heilige oder erweckte Götter.

Trotz des Alters ist Dawn of War noch immer das am besten bewertete Spiel zu Warhammer auf Steam und hat 2025 noch über 1.200 Spieler (via steamcharts).

Was passiert nun damit? Machen wir es kurz: Dawn of War kommt als Remaster in der „Definitive Edition“ mit verbesserten Texturen, 4K-Support und modernisierter Grafik. Gerüchte darum gibt es, seit eine wichtige Person Games Workshop in Nottingham besucht hat.

Eines der größten Probleme des Spiels auf modernen Rechnern ist die Kamera, die ebenfalls eine Überarbeitung bekommt, mit einem für Widescreen optimierten HUD und Schlachtfeld. Die Inhalte bleiben gleich und kommen im Gesamtpaket:

der gesamte Content von Dawn of War sowie der Standalone-Erweiterungen wie Soulstorm

4 Kampagnen

9 Armeen

über 200 Maps

Dazu unterstützt das Spiel mehr als 20 der beliebtesten Mods. Der Release ist noch 2025 auf Steam und GOG, ein konkretes Datum gibt es allerdings noch nicht.

„Warhammer 40.000 ist so beliebt wie noch nie“

Fans wünschen sich seit Jahren immer wieder ein Remaster zu Dawn of War oder eine Fortsetzung der Reihe. Der zweite Teil kam eher gemischt an und hat ein ganz anderes Spielprinzip, Dawn of War 3 ist 2017 erschienen und wurde kurz darauf schon wieder eingestellt.

Seitdem warten Spieler auf eine Möglichkeit, Dawn of War auf modernen Rechnern ordentlich spielen zu können. In der Pressemitteilung heißt es vom Relic-CEO Justin Dowdeswell: „Warhammer 40.000 ist beliebter denn je und wir wollten, dass neue Spieler erleben können, wo das klassische Dawn of War begann.“

Im Zuge der Warhammer Skulls wurde nicht nur das Remaster für Dawn of War angekündigt. Die Show war vollgepackt mit Überraschungen, etwa Boltgun 2, einem Remaster für Space Marine, neuen Inhalten für Rogue Trader, Space Marine 2, Darktide und mehr.

Für mich persönlich ist Dawn of War eine der beiden größten Ankündigungen vom Skulls, gleichauf mit dem neuen cRPG von Owlcat: Dark Heresy. Nachdem Rogue Trader schon so enorm gut war, wollen die Entwickler nun auf den Erfolgen aufbauen.

Es gibt außerdem ein paar neue Inhalte im Strategie-Bereich, etwa einen DLC für Total War: Warhammer 3 und für Gladius. Gerade Gladius hat mich richtig überrascht und dürfte für alle, die Dawn of War mögen, ebenfalls durchaus interessant sein: Ein 6 Jahre altes Warhammer-Game wird gerade zu meinem neuen besten Strategie-Spiel