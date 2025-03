Warhammer 40.000: Dawn of War ist eines der besten Strategiespiele auf Steam, jetzt könnte Teil 4 in Arbeit sein

Ein Mann besucht die Macher von Warhammer 40.000 in Nottingham und plötzlich gibt es Gerüchte über das Comeback einer legendären Spiele-Reihe. Und das nur, weil er das richtige T-Shirt trägt.

Was ist das für ein Spiel?

Dawn of War ist eine Strategiespiel-Reihe in der düsteren Sci-Fi-Welt von Warhammer 40.000.

Der erste Teil ist bereits 2004 erschienen und klassische Echtzeitstrategie mit Basenbau und vielen verschiedenen Fraktionen aus der Welt von Warhammer. Es zählt zu den besten Strategiespielen auf Steam.

Die Nachfolger kamen nicht mehr so gut an. Dawn of War 3 von 2017 ist sogar nur wenige Monate nach Release eingestellt worden. Jetzt gibt es Hinweise auf eine Rückkehr der Reihe.

Daher kommt das Gerücht: Dominik Dolenec hat im März 2025 Games Workshop in Nottingham besucht, die Macher von Warhammer 40.000 (via LinkedIN). Dolenec ist der Managing Partner bei Emona Capital, welche unter anderem Relic Entertainment unterstützen, seit diese selbständig geworden sind.

Relic Entertainment ist das Studio hinter etwa Age of Empires 4 und Company of Heroes 3, aber auch das Studio, welches Dawn of War entwickelt hat. Dolenec hat ein Bild gepostet, in dem er vor einer Statue eines Space Marine steht und dabei ein T-Shirt mit Relic-Logo trägt.

Bei Games Workshop hat sich Dolenec offenbar mit Owen Rees getroffen, der seinerseits zuständig ist für die Lizenzen von etwa Warhammer. Bereits in den Kommentaren auf LinkedIn sind deswegen direkt Fragen nach einem Dawn of War 4 oder einem Remaster des ersten Teils aufgekommen.

Nach dem Erfolg von Space Marine 2 hat der Warhammer-Chef bereits gesagt, dass Games Workshop nach dem nächsten großen Titel im Franchise sucht. Ein neuer Dawn-of-War-Teil wäre also nicht ausgeschlossen.

Die lassen das Franchise auf keinen Fall einfach sterben – Nicht mal nach DoW 3

Der erste Teil von Dawn of War hat auf Steam eine Bewertung von 95 % über alle Rezensionen und ist damit „äußerst positiv“. Ein Remaster fordern Fans schon seit Jahren immer wieder (via Reddit).

Die Reaktionen auf Reddit etwa sind im Moment aber eher verhalten, möglicherweise, weil das Spiel schon älter ist und die Reihe über die Zeit nicht wirklich besser geworden ist:

Teil 1 gilt allgemein als der beste Teil der Reihe

Dawn of War 2 kam bereits mit weniger Basenbau und neuen Regeln, die nicht allen gefallen haben

Der dritte und bislang letzte Teil wurde nur wenige Monate nach Release eingestellt, nicht einmal der erste versprochene DLC ist noch gekommen

Dawn of War 1 ist mittlerweile so alt, dass Fans sich vorstellen könnten, ein vollständiges Remake mit neuer Engine, ein paar Updates und neuen spielbaren Spezies zu bekommen. Das würde offenbar bei vielen in der Community die richtigen Knöpfe drücken.

Einige Fans meinen jedoch: Games Workshop würde das Franchise nicht einfach sterben lassen. Und mit Blick auf die neue Warhammer-Serie mit Henry Cavill wären mehr Spiele in Warhammer 40.000 durchaus sinnvoll.

Was genau und ob überhaupt etwas aus dem Besuch von Dolemec bei Games Workshop wird, können wir noch nicht sagen. Wir wissen allerdings mit Sicherheit, dass schon ein großer Nachfolger in der Mache ist: Gezüchtete Übermenschen sind das Aushängeschild von Warhammer 40.000, bekommen jetzt ihr 3. eigenes Spiel