Gezüchtete Übermenschen sind das Aushängeschild von Warhammer 40.000, bekommen jetzt ihr 3. eigenes Spiel

Space Marines sind aus dem Warhammer-Universum gar nicht mehr wegzudenken, nun bekommen die gezüchteten Übermenschen ihr 3. eigenes Spiel. Der Publisher von Warhammer 40.000: Space Marine 2 hat nämlich offiziell eine Fortsetzung angekündigt.

Was gab es zu sehen? Bislang gibt es nur einen kurzen Teaser zu Space Marine 3 und dieser zeigt ein Standbild von Captain Titus (dem Protagonisten der ersten beiden Teile) und dem Namen des neuen Spiels. Im Hintergrund sind nur Regen und Donner zu hören – alles in allem ist der Teaser allein recht nichtssagend.

Space Marine 3 soll noch immersiver werden

Was ist zur Fortsetzung bereits bekannt? Derzeit noch nicht viel. So haben die Entwickler noch gar nicht offiziell bestätigt, wer in Space Marine 3 überhaupt unser großer Gegner sein wird. Die Tyraniden aus Teil 2 sind naheliegend, unter dem Teaser auf YouTube wünschen sich einige aber auch die Orks aus Teil 1 zurück oder die Necrons – skelettale Alien-Roboter.

Captain Titus dürfte als Protagonist jedenfalls zurückkehren. Er ist einer der titelgebenden Space Marines – vom Imperator gezüchtete Supersoldaten, die deutlich größer als ein normaler Mensch und auch sehr viel stärker sind.

Der Publisher des Spiels, Focus Entertainment, hat in einer Ankündigung auf der eigenen Website bereits etwas mehr zu Space Marine 3 verraten. So soll das Spiel etwa „noch immersiver“ als Teil 2 sein und weiterhin „intensives, brutales und spektakuläres Gameplay“ bieten.

Space Marine 3 wird wieder eine Kampagne und einen Multiplayer-Modus haben. Der Publisher verspricht zudem „Innovationen, die den Standard für Third-Person-Action-Spiele neu definieren“ – darunter „groß angelegte Schlachten“, die auf die bereits großen Gegnerhorden aus Teil 2 eine Schippe drauflegen könnten.

Wer sich nach dieser Ankündigung Sorgen um Space Marine 2 macht, darf aufatmen. Das Spiel soll auch die kommenden Jahre mit neuen Inhalten versorgt werden. Das ist auch gut so, denn Space Marine 2 ist eines der besten Spiele in Warhammer 40.000 in den letzten Jahren und ist auf Steam derzeit so günstig wie nie