Das beste Warhammer-Spiel von 2024 ist auf Steam gerade so günstig wie nie, macht euch zum gezüchteten Übermenschen

In den letzten Jahren hat sich das jedoch gebessert, spätestens seit Total War: Warhammer 3. Space Marine 2 ist dabei nur das neuste Spiel des Franchise, das einen großen Erfolg verbuchen kann. Wenn ihr einen Einstieg in die Welt sucht, findet ihr hier die 7 besten Spiele, um in die Welt von Warhammer einzutauchen .

Das macht Space Marine 2 so gut: Der Shooter wird auf Steam mit 83 % positiven Reviews seit Release bewertet und ist damit „sehr positiv“, kürzliche Reviews stehen noch bei 78 %. Das große Lob: ihr spielt kompromisslos einen aufgepumpten Superkrieger und metzelt euch durch wahre Fluten an Käfer-Aliens .

Mit Space Marine 2 ist 2024 ein Blockbuster-Spiel in der Welt von Warhammer 40.000 erschienen. Im Moment bekommt ihr das Spiel auf Steam für gerade einmal 39 Euro – so günstig wie vorher nie auf der Plattform.

