„Wir entschuldigen uns zutiefst“ – Entwickler von Warhammer 40k: Space Marine 2 bestreiten, dass der Shooter ein Service-Game sein wird

Der Koop-Shooter Warhammer 40.000: Space Marine 2 war im September 2024 ein Erfolg für das Entwicklerstudio Saber Interactive. Seither erhielt das Spiel einige Updates, die neue Inhalte brachten, einige davon sorgten jedoch für Unmut in der Community. Jetzt haben sich die Entwickler entschuldigt.

Warum entschuldigen sich die Entwickler? In der Vergangenheit führte Space Marine 2 Community-Events ein, die als Belohnung für den Abschluss einer Herausforderung kosmetische Inhalte versprachen.

Im Dezember 2024 startete etwa das Decimation Event, das 10 Siege in den Operationen verlangte. Jeder, der die geforderten 10 Siege bis zum 20. Januar 2025 erreichte, erhielt als Belohnung einen „exklusiven Skin“ für das Kettenschwert (via focus-entmt.com). In der Ankündigung hieß es damals: „Du willst den hier nicht verpassen, Space Marine, also mach dich bereit und geh zurück aufs Schlachtfeld!“

Die Community kritisierte die Möglichkeit, einen Skin verpassen zu können, wenn Spieler ein zeitlich begrenztes Event nicht spielen. Das fördere die Angst, etwas zu verpassen (kurz: FOMO).

Space Marine 2 will kein vollständiges Service-Game sein

Was sagen die Entwickler? Saber Interactive erklärte, dass zukünftig alle Inhalte, die durch Events verfügbar waren, für jeden Spieler verfügbar gemacht werden (via focus-entmt.com).

Die Community-Events sollen laut den Entwicklern ein Weg sein, diese Inhalte schon eher zu bekommen und nicht Stress oder Frustration zu verursachen. Die Entwickler versprachen: „Wir haben nicht vor, Space Marine 2 in ein vollwertiges Live-Service-Spiel umzuwandeln.“

Weiter stellten die Entwickler fest, dass sie eine reibungslosere Freischaltung der Items gewährleisten müssen und entschuldigten sich bei den Spielern: „Wir entschuldigen uns zutiefst für den Ärger und arbeiten derzeit an einem vereinfachten Prozess zum Freischalten der Gegenstände, um das Erlebnis weniger einschränkend zu gestalten.“

Neue Infos zu kommenden Inhalten: Neben der Entschuldigung an die Community gaben die Entwickler auch ein paar neue Infos zum kommenden Update und den darin enthaltenen Inhalten bekannt.

Mit dem Update 7.0 soll der Koop-Shooter etwa eine neue Waffe für PvE und eine neue Operation bekommen, sowie die Möglichkeit erhalten, private PvP-Lobbys zu erstellen.

Trotz der Kritik an den Community-Events ist Space Marine 2 für Saber Interactive ein echter Erfolg. Der CCO des Studios erklärte im Januar 2025 in einem Interview, wieso der Shooter so erfolgreich ist: Chef von Warhammer erklärt, wieso Space Marine 2 so erfolgreich ist und weshalb der nächste Titel es nicht werden muss