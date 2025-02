Ein Orden der Space Marines in Warhammer 40.000 besteht aus Nerds, die Tagebuch führen

In Destiny 2: Ketzerei erlebt ihr die Rückkehr des Grabschiffs, steigt hinab in die Dunkelheit und bringt Ordnung in das Chaos.

Dennoch halten die Tome Keepers ihr Wissen nicht geheim und sie folgen streng dem Codex Astartes, also den Regeln, die für Space Marines gelten. Deutlich anders geht ein anderer Orden mit Wissen und Menschen um: Ein Orden der Space Marines ist so geheim, dass alle „normalen Menschen“ sterben müssen, die von ihm hören

Aus den Tome Keepers wurden dadurch nicht nur kämpfende Beschützer, sondern auch Historiker und Chronisten. Sie zeichnen allerdings nicht nur auf, was auf Istrouma so passiert, sondern alles – insbesondere das, was in der Schlacht passiert.

Istroumas Bewohner haben deswegen die Tradition, ihre Leben und Geschichten in Büchern festzuhalten, die in großen Bibliotheken aufbewahrt werden. Die Tome Keepers, die diesen Planeten erst später „zugewiesen“ bekommen haben, sind mit ihren langen Leben für die Menschen dort lebende Legenden.

