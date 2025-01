Chef von Warhammer erklärt, warum Space Marine 2 so erfolgreich ist und weshalb der nächste Titel es nicht werden muss

Warhammer 40.000: Space Marine 2 ist eines der erfolgreichsten Spiele aus dem Jahr 2024. Jetzt spricht der Chef der Marke über die Zukunft.

Wie erfolgreich war Space Marine 2? Das im September 2024 gestartete Space Marine 2 gehört zu den erfolgreichsten Spielen des Jahres. Auf Steam hat es über 100.000 Bewertungen und ist zu 83 % positiv. Der Shooter wird neben seinem dynamischen Gameplay auch für das gute Leveldesign gelobt.

Auch finanziell hat sich das Spiel wohl für die Entwickler von Saber Interactive und Publisher Focus Entertainment gelohnt. Mit über 4,5 Millionen verkauften Einheiten bis Oktober 2024 wurde der Third-Person-Shooter ein Hit auf Steam (via X.com).

Der CCO von Saber Interactive sagte gar, dass Space Marine 2 die Perspektive des Studios grundlegend verändert hätte, und man sich nun „durch eine andere Linse“ betrachte (via ign.com). Ein wichtiger Grund für den Erfolg ist die Verbindung von zugänglichem Gameplay mit der detailgetreuen Umsetzung des „Warhammer 40.000“-Universums. Viel Action und stimmige Atmosphäre sind wohl der Grund für den großen Erfolg.

Aber nicht nur die Entwickler und Publisher von Space Marine 2 dürfen sich freuen. Die guten Verkaufszahlen bedeuten auch einen hohen Umsatz für die Lizenzgeber Games Workshop.

Hier könnt ihr sehen, welche Inhalte euch bald in Space Marine 2 erwarten:

So sieht die Zukunft von Warhammer als Videospiel aus

Was verrät der Chef über die Zukunft der Marke? Trotz des Erfolgs von Space Marine 2 warnt Games Workshop CEO Kevin Rountree davor, den Erfolg als selbstverständlich anzusehen. In einem aktuellen Finanzbericht erklärt er: „Wir erkennen, dass Erfolge wie diese für Warhammer keine Selbstverständlichkeit sind. Natürlich suchen wir bereits nach dem nächsten großen Titel. Wir bleiben jedoch vorsichtig bei der Prognose von Lizenzgebühren.“ (via ctfassets.net)

Der Grund für die guten Umsätze im Gaming-Bereich von Games Workshop sind laut Rountree sowohl die etablierten Spiele als auch die Lizenzeinnahmen, die durch Space Marine 2 und dem Rennspiel Warhammer 40.000: Speed Freeks generiert wurden. Das hochwertige Spielerlebnis von Space Marine 2 hat wohl genau in die Strategie von Games Workshop gepasst.

In Zukunft plant das Unternehmen die durch Space Marine 2 gewonnene Dynamik aufrechtzuerhalten, möchte jedoch mit realistischen Erwartungen an die Sache ran gehen, denn ein Erfolg wie diesen zu replizieren sei nicht selbstverständlich.

Wie steht es um das nächste Warhammer-Spiel? Nach dem Mega-Hit Space Marine 2 arbeitet Games Workshop bereits an neuen Projekten für die Marke. Ein Highlight soll Warhammer 40.000: Mechanicus II werden, das aktuell von Bulwark Studios entwickelt wird. Details oder gar ein Veröffentlichungsdatum sind aktuell noch nicht bekannt.

Neben Space Marine 2 konnte Games Workshop auch mit Speed Freeks, einem Kampf-Rennspiel von Caged Element, einen kleinen Erfolg erzielen. Das Spiel steht bei Steam bei 78 % positiver Bewertungen. Mit einer Spielerzahl von maximal 66 zur Spitzenzeit am Wochenende auf Steam (via SteamDB) ist die Basis jedoch sehr gering.

Mit Space Marine 2 hat Games Workshop die Erwartungen an hohe Einkünfte durch das Lizenz-Geschäft selbst hoch gesetzt, da ist es nur logisch, dass das Unternehmen nach dem nächsten großen Hit Ausschau hält. Auch ein Warhammer MMO soll in Arbeit sein. Was wir darüber wissen erfahrt ihr hier: Ein neues MMO zu Warhammer klingt fast zu gut, um wahr zu sein – Das wissen wir