Für Warhammer-Fans ist gerade eine richtig gute Zeit: Zuletzt wurde mit Space Marine 2 ein neues Game veröffentlicht und es gibt immer wieder neue Infos zur Movie-Adaption mit Henry Cavill. Aktuell ist aber auch ein neues MMO zu Warhammer in Arbeit. Hier lest ihr alles, was wir bisher dazu wissen.

Was für ein Spiel ist das? Das sich aktuell in Entwicklung befindende neue Warhammer-MMO soll ein PvE-Game für PC und Konsole werden. Der Chef-Entwickler achtet nach eigener Aussage auch konkret darauf, dass sein Spiel kein WoW-Klon wird.

Das hier wissen wir bisher sicher:

Welche der verschiedenen Warhammer-IPs das Game aufgreift, ist bisher nicht offiziell bekannt, aber hinter den Kulissen bereits festgelegt.

Das Spiel soll via Unreal Engine 5 entstehen.

Das MMO soll kein traditionelles Kampfsystem wie Tab-Targeting haben.

wie Tab-Targeting haben. PvP soll eine untergeordnete Rolle spielen.

Entwickelt wird das Spiel von Studio Jackalyptic Games, das unter anderem von Jack Emmert gegründet wurde – einem der Köpfe hinter Neverwinter Online. Mehr zu ihm, seiner Vision für das Game und der Monetarisierung lest ihr in dieser News.

Ein Warhammer-MMO vom Neverwinter-Macher

Von wem wird das Game entwickelt? Das neue Warhammer MMO entsteht bei Jackalyptic Games. Die Firma wurde bereits im Mai 2022 als Jackalope Games gegründet und nur ein Jahr später in Jackalyptic Games umbenannt. Sitz des Studios ist die Stadt Austin im US-Bundestaat Texas.

CEO des Studios ist Jack Emmert, der früher bei Cryptics Studios aktiv war. Er arbeitet bereits seit 2003 an MMORPGs und zu seinen Projekten gehören unter anderem Neverwinter Online, Star Trek Online und City of Heroes.

Veröffentlicht werden soll das Spiel via NetEase, der Firma, die noch bis 2023 World of Warcraft in China unterstützte.

Was ist die Vision von Jack Emmert? In mehreren Interviews zum Rebranding von Jackalyptic Games sprach Jack Emmert über das kommende Warhammer-MMO und seine konkrete Vision dafür.

Gegenüber MMORPG.com sagte er unter anderem, dass er im Laufe seiner Karriere vor allem Spiele gemacht hat, die mit seinen Hobbys zu tun haben, und das er so weiter machen möchte. Dazu zählen unter anderem Neverwinter Online, das auf der Welt von Dungeons & Dragons basiert, sowie Star Trek Online. Authentizität sei ihm ebenfalls wichtig.

Zudem wolle Emmert das Warhammer-MMO dazu nutzen, um das riesige Universum zugänglicher für Neulinge zu machen. Das erzählt er im Gespräch mit WCCFTECH.

Warhammer auf Mobile und mit Battle Pass?

Wie steht es um einen Mobile-Release? Publisher NetEase ist unter anderem dafür bekannt, vorrangig Mobile-Games zu veröffentlichen. Dazu sagte Emmert, dass es für sein Team keinerlei Vorgaben gäbe:

Den Mobile-[Games-]Markt kenne ich nicht. Er ist sehr hart, er ist sehr schwierig. Ich bin auf keinen Fall ein Experte darin. Aber ich kann sagen, dass das Tolle an der Zusammenarbeit mit NetEase ist, dass sie sich mehr für das interessieren, was ich schaffen will, als für die Plattformen, auf denen ich es schaffen will.

Wie soll das Game monetarisiert werden? In den Interviews mit Jack Emmert kam zudem die Frage nach dem Monetarisierungsmodell auf. Fans von Neverwinter Online, einem von Emmerts Projekten, kritisierten das MMORPG immer wieder wegen des In-Game-Shops. Unter anderem der Youtuber Josh Strife Hayes hat dazu eine sehr klare Meinung.

Diesbezüglich lässt sich Emmert alle Optionen offen: Noch vor ein paar Jahren sei Free-to-Play für ihn die beste Option gewesen. Mittlerweile sieht er aber auch Potenzial in Battle-Pass-Systemen wie in Fortnite.

Kurz vor den Interviews ist 2023 auch das MMORPG New World von Amazon erschienen, dass nur einen Einmalkaufpreis zum Spielen benötigt. Zum damaligen Zeitpunkt hat diese Monetarisierung aus Jack Emmerts Sicht zumindest für New World gut funktioniert.

Sobald es neue Informationen zum Warhammer-MMO gibt, lest ihr darüber natürlich auf MeinMMO. Bis dahin halten wir euch natürlich auch weiterhin up to date mit allem, was Warhammer angeht. Zuletzt rankte MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus übrigens alle großen Fraktionen von Warhammer 40.000 nach Power.