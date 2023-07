Ein neues MMORPG zu Warhammer ist in Arbeit, wird wohl ein PvE-Spiel für PC und Konsole

Jack Emmert hat früher an Spielen wie City of Heroes, Star Trek Online und Neverwinter gearbeitet. 2022 hat er ein eigenes Studio gegründet. Mit diesem entwickelt er ein neues MMORPG zu Warhammer, zu dem er nun ein paar Details verrät.

Was wissen wir über das Spiel? Derzeit gibt es noch keinen Namen und auch das Setting ist noch unbekannt. Das Warhammer-Universum bietet verschiedene Storys, die in Fantasy-, aber auch in SciFi-Welten spielen können.

Allerdings verriet Emmert in einem Interview mit Wargamer, dass er nie Wert auf PvP gelegt hat. Er selbst sei kein guter PvPler und war immer wieder frustriert, wenn er selbst vermöbelt wurde. Frustrierte Spieler würden wiederum dazu führen, dass die Spielerzahl sinkt. Er sagt dazu:

PvP ist nicht mein Schwerpunkt und wird es auch nie sein, wahrscheinlich für den Rest meiner Karriere.

Das deutet darauf hin, dass das neue Warhammer-MMORPG seinen Fokus eher auf PvE legen wird. Er möchte zudem KI und Mensch kombinieren, um schneller Quests und Events zu entwickeln. Dazu hat er ein Beispiel, wie gute Events in der offenen Welt für ihn aussehen:

Wenn es in den Hügeln einen Orkstamm gibt und die Spieler einen Haufen von ihnen töten, weil die Bauern ihnen eine Quest dazu gegeben haben, gibt es dort keine Orks mehr. Unglücklicherweise waren die Orks das Einzige, was die Dunkelelfen in den Höhlen darunter in Schach gehalten hat, sodass die Dunkelelfen plötzlich herauskommen.

Der Chef erklärt weiter, dass ein gutes MMO von Geschichten und den Mitspielern lebt. Er möchte mit seinem Spiel eine immersive Welt schaffen, in der er selbst als Warhammer-Fan gerne versinkt. New World habe laut Emmert außerdem gezeigt, dass das Interesse im Westen an einem neuen MMORPG riesig sei.

Warhammer Online galt als WoW-Killer, wurde jedoch von WoW besiegt:

NetEase besitzt die Firma, doch sie arbeitet autark

Wer steckt hinter dem Spiel? Jack Emmert arbeitete von 2003 bis 2015 bei Cryptic Studios. Dort entwickelte er als Designer City of Heroes und war Lead-Designer bei City of Villains. Die beiden Spiele begeisterten Spieler und Kritiker und werden sich noch heute sehnlichst zurückgewünscht.

Später stieg er in die Rolle des CEOs auf und kümmerte sich um das Management von gleich drei Live-MMORPGs, darunter auch Neverwinter.

Sein neues Studio soll derzeit 45 Mitarbeiter haben, mit steigender Tendenz.

Allerdings gehört Jackalytpic dem chinesischen Konzern NetEase, der früher mit Blizzard zusammengearbeitet hat und auch heute noch Diablo Immortal vertreibt. Allerdings soll das Studio in Texas komplett autark arbeiten können. Das funktioniert auch bei ArenaNet gut, die zwar dem koreanischen Entwickler NCSoft gehören, doch mit Guild Wars ein Produkt entwickelt haben, das wenig mit den koreanischen Titeln gemein hat.

Für welche Plattform erscheint das Warhammer-Spiel? In einer Pressemitteilung heißt es, dass Jackalyptic Games an „Top-Tier PC- und Konsolen-Titeln“ arbeiten soll. Da das Studio bisher nur das Warhammer-Spiel angekündigt hat, deutet es darauf hin, dass das es kein Mobile-Game wird.

Viele Details fehlen derzeit jedoch. Wann genau eine größere Vorstellung des Spiels stattfinden wird, ist derzeit nicht bekannt.

Was sagt ihr zu dem neuen Warhammer-Titel? Wäre ein PvE-MMORPG hier das richtige oder sollte es in Warhammer primär um Spielerkämpfe gehen?

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus ist sich jedoch sicher: In einer perfekten Welt wäre das größte MMORPG heute World of Warhammer.