Allerdings gibt es auch vereinzelte Kritikpunkte. So soll die Story teilweise sehr stark auf Harry Potter selbst getrimmt sein, etwa mit dem Anfangsbesuch von Hagrid oder dem Kampf gegen den Troll. Mit der Lore sollte man also nicht zu pingelig sein.

Wie kommt das Spiel an? Überraschend gut. Die Webseite Android Police titelt in ihrer Review: “Kein Scherz, es ist wirklich gut” und lobt vor allem den großen Fan-Service. Überall gebe es Referenzen zu den Büchern, als Fan kennt man jeden Zauber und es sei offensichtlich, dass das Spiel wirklich von Fans für Fans gemacht wurde.

Was ist das genau für ein Spiel? In Magic Awakened erstellt ihr euch einen Charakter und besucht mit diesem etwa 10 Jahre nach den Büchern die Zauberschule Hogwarts. Ihr startet zusammen mit Hagrid in der berühmten Winkelgasse, um dort alle wichtigen Ausrüstungsgegenstände zusammenzukaufen.

Harry Potter: Magic Awakened erschien 2021 in China und ist ein Mobile-MMORPG für Android und iOS. Doch wer jetzt schon genervt wegklicken möchte, sollte sich noch etwas Zeit lassen. Denn in den ersten Reviews kommt das Spiel überraschend gut weg. Es hat außerdem viele Elemente, die den Fans bei Hogwarts Legacy gefehlt haben.

