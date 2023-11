Twitch-Streamer ist empört, weil die Game Awards das große Spiel zu Harry Potter meiden

Die Nominierungen für die Game Awards 2023 sind da. Doch das Spiel „Hogwarts Legacy“ aus dem Universum von Harry Potter fehlt komplett. Für Twitch-Streamer Lirik ist das überhaupt nicht nachvollziehbar: 95 % aller Menschen fänden doch Harry Potter toll und jeder habe zum Release Hogwarts Legacy gespielt und es für gut befunden.

Das ist die Situation:

Die Game Awards von Geoff Keighley dienen als wichtigster Videospiel-Preis in der Gaming-Industrie.

120 Medienvertreter übernehmen die Nominierungen in einer Vielzahl von Kategorien wie „Spiel des Jahres“, „Beste Art Direction“ oder „Bestes Ongoing Spiel“.

Doch das Action-Rollenspiel Hogwarts Legacy (84 % Metacritic auf PS5, 85 % Xbox, 83 % PC) ging 2023 leer aus. Keine einzige Nominierung war drin. Damit hat ein Twitch-Streamer ein Problem.

95 % der Leute lieben doch Harry Potter

Darum stört es Lirik: Der populäre und alteingesessene Twitch-Streamer Lirik hat auf Twitch 33 Stunden Hogwarts Legacy gezeigt, ihm sahen im Schnitt dabei 22.250 Zuschauer zu.

Der umstrittene Streaming-Kanal Fextralife zeigte das Spiel sogar 150 Stunden. In Deutschland war eliasn97 der erfolgreichste Streamer.

Lirik ärgert sich, dass Hogwarts Legacy für keinen einzigen Preis nominiert wurde:

Als das Spiel herauskam, hat es jeder gespielt. Es war überall auf Social Media und jedem hat Hogwarts Legacy Spaß gemacht. Niemand sagte sowas wie: „Das Spiel ist totaler Mist.“ Denn wenn du Harry Potter magst – und das tun 95 % der Leute – wenn du kein schräger Emo-Arsch bist, der zu den 5 % gehört, [magst du Harry Potter] Höchstwahrscheinlich, als du ein Kind warst, magst du Harry Potter, weil würde nicht auf ein verdammte magische Schule gehen und Froschschokolade essen wollen!

Das Spiel würde in der besten Game-Form die eigenen Kindheits-Film-Erinnerungen umsetzen. Lirik versteht einfach nicht, wie so ein Spiel nicht auf der Liste für die besten Spiele des Jahres stehen könne.

Wie wird das diskutiert? Der Clip hat mittlerweile fast 100.000 Aufrufe und wird auf reddit diskutiert.

Generell ist man auf reddit der Ansicht, dass Hogwarts Legacy ein solides Spiel war, aber nicht in die oberste Kategorie der Super-Spiele gehört, die 2023 erschienen sind, wie Baldur’s Gate 3 oder The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Ein Nutzer sagt zudem, es sei klar, Hogwarts Legacy sei nicht nominiert worden, weil es einen Backlash gegen der Autorin J.K. Rowling durch „Social Justice Warriors“ im Netz gegeben habe. Aber dass Hogwarts Legacy deshalb nicht für einen Preis nominiert wurde, scheint eine Meinung zu sein, die nur eine Minderheit teilt.

Auch in Deutschland gab es eine Diskussion um J.K. Rowling, die sogar in einem Boykott-Aufruf mündete:

