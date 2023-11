Harry Potter: Die Familie Weasley im Power-Ranking – Welcher Rotschopf ist am mächtigsten?

In Harry Potter gibt es viele interessante Zauberer-Familien. Eine der herzlichsten sind dabei wohl die Weasleys. Bei ihnen im „Fuchsbau“ findet Harry eine Art zweites zu Hause, und auch die verschiedenen Familienmitglieder der Weasleys spielen im Laufe der Handlung eine große Rolle. Doch welcher Rotschopf ist eigentlich der mächtigste?

Das sind die Weasleys:

Die Weasleys gehören zu den ältesten Zaubererfamilien. Sie haben zwar keine Muggelvorfahren, geben aber nichts auf ihr „reines Blut“ und schreiten grundsätzlich gegen jede Diskriminierung ein.

Die Familie lebt in einem windschiefen Haus, genannt „der Fuchsbau“ (im Original: „The Burrow“), in der Nähe von Ottery St. Catchpole. Das ist ein fiktiver Ort, ungefähr 300 Kilometer westlich von London.

Alle Weasleys sind gut am Aussehen erkennbar. Sie haben leuchtend rote Haare, Sommersprossen und tragen, aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten, häufig etwas abgetragene Zaubererumhänge.

Wonach wurde das Ranking erstellt?

Das Ranking bezieht sich auf die bekanntesten Familienmitglieder, bestehend aus den Eltern Molly und Arthur sowie ihren sieben Kindern.

Es geht um magisches Können, vor allem im Kampf.

Grundlage für das Ranking sind primär die Bücher.

Achtung Spoiler: Um das Ranking zu erklären, werden verschiedene Ereignisse aus Filmen und Büchern besprochen.

Platz 8: Percy

Percy ist ein klassischer Fall von „booksmart, not streetsmart“. Er war ein richtiger Musterschüler, zuerst Vertrauensschüler und dann Schulsprecher. Später arbeitet er im Ministerium und befolgt dort akribisch alle Anordnung seiner Vorgesetzten.

Sein blindes Vertrauen und Vernarrtheit in Regeln stehen ihm aber oft im Weg, wenn es drauf ankommt. Auch sonst ist er eher für seine Emsigkeit, denn seine magischen Fähigkeiten bekannt. Daher landet er auf dem letzten Platz dieses Rankings.

Platz 7: Arthur

Der Familienvater Arthur Weasley ist großer Muggel-Fan und ein sehr liebevoller Mensch. Bei Kindererziehung überlässt er es lieber seiner Frau, ein Machtwort zu sprechen.

Als echter Gryffindor ist er stets mutig, gerade wenn es darum geht, eine Familie zu beschützen oder für den Orden des Phönix zu arbeiten. So übernimmt er im siebten Buch beispielsweise die Rolle des „Geheimniswahrers“, und trägt damit die Verantwortung für den Schutz des Zufluchtsorts.

Dennoch ist er eher für seine liebevoll verschrobene Art, als für besonders herausragende Macht bekannt. Daher geht an ihn der 7. Platz.

Platz 6: Ron

Ok, es überrascht vielleicht zunächst, Ron nicht höher im Ranking zu sehen. Denn als Teil des „magischen Trios“ und bester Freund von Harry ist er der präsenteste Weasley in der Geschichte.

Als sechster Sohn der Familie steht er oft im Schatten seiner älteren Brüder, was ihn unsicher werden lässt. Dennoch leistet er an Harrys Seite viele beeindruckende Taten, angefangen vom legendären Schachspiel in Teil 1, bis hin zur Zerstörung eines Horkruxes in Buch 7.

All diese Taten sind jedoch vor allem auf seine treue und mutige Gryffindor-Art zurückzuführen. Was seine magische Macht angeht, war er nie besonders talentiert. Schon zu Beginn erleben wir ihn eher etwas schusselig. Zum Beispiel versucht er, seine Ratte Krätze mit dem wenig überzeugenden Zauberspruch „Eidotter, Gänsekraut und Sonnenschein, gelb soll diese dumme, fette Ratte sein!“, zu färben. Und dann bekommt er es einfach nicht hin, den Schwebezauber „Wingardium Leviosa“ richtig auszusprechen.

Daher reicht es in diesem Ranking nur für Platz 6, sorry Ron.

Platz 5: Ginny

Die einzige Tochter und jüngstes Mitglied der Weasley-Familie ist Ginevra „Ginny“ Weasley. Mit sechs älteren Brüdern hat sie früh gelernt sich durchzusetzen.

Leider wird die Umsetzung in den Filmen ihrem Charakter nicht wirklich gerecht. Aber in den Büchern ist sie richtig tough und kann Harry, mit dem sie später eine Beziehung führt, ordentlich kontra geben.

Obwohl sie nie mit ihren Brüdern üben durfte, schaffte sie es, ihre Fähigkeiten im „Quidditch“ ganz alleine auszubauen und später sogar als erfolgreiche Sportlerin im Team der „Holyhead Harpies“ zu spielen.

Auch ihre magischen Fähigkeiten sind nicht zu unterschätzen. Mit nur 14 Jahren war sie (genau wie Harry) in der Lage, einen Patronus zu beschwören. Schnell wurde vor allem ihr Können in „Kampf gegen die dunklen Künste“ besser als das ihrer Brüder.

Trotz ihres jungen Alters kämpft sie schließlich in der finalen „Schlacht von Hogwarts“ – entgegen dem Willen ihrer Eltern – an der Seite ihrer Freunde und Familie. Damit hat sie sich den fünften Platz redlich verdient.

Platz 4: Fred und George

Es gibt wohl niemanden, der es mit den Zwillingsbrüdern Fred und George aufnehmen kann, wenn es um Schabernack geht. Schon zu Schulzeiten erfanden sie diverse „Scherzartikel“, die sie dann unter die Leute brachten.

Später gründeten sie den erfolgreichen Laden „Weasleys Zauberhafte Zauberscherze“. Von „Nasch-und-Schwänz-Leckereien“ bis hin zu Liebestränken – ihr Sortiment war riesig. Nach Ausbruch des „zweiten Zaubererkrieges“ entwickelten sie sogar einige Gegenstände zur Verteidigung, wie beispielsweise die „Bluffknaller“ oder Kleidung mit eingebauten Abwehrzaubern.

Um all diese Produkte herstellen zu können, erfanden Fred und George häufig ihre eigenen Zaubersprüche. Das ist eine Kunst, die bekanntermaßen nur von äußerst mächtigen Hexen und Zauberern beherrscht wird. Auch wenn sie ihre Macht eher unkonventionell gebrauchen, sind die Zwillinge daher nicht zu unterschätzen.

Platz 3: Charlie

Wie seine kleine Schwester war auch Charlie ein begnadeter Quidditch-Spieler. Nach seiner erfolgreichen Schulzeit bekam er sogar das Angebot, für die englische Nationalmannschaft zu spielen.

Er entschied sich jedoch dafür, in einem Drachenreservat in Rumänien zu arbeiten, was ihm einige Brandverletzungen einbrachte.

Zwar erfahren wir nicht sehr viel über den zweitältesten Weasley-Bruder. Die Arbeit mit solch mächtigen Geschöpfen wie Drachen erfordert jedoch nicht nur Mut, sondern auch außergewöhnliches, magisches Können. Daher ergattert sich Charlie den dritten Platz in diesem Ranking.

Platz 2: Bill

William „Bill“ Weasley“ ist der älteste Sohn von Molly und Arthur. Sein (laut Buchbeschreibung) extravagantes Aussehen mit Pferdeschwanz und Drachenzahn-Ohrring lässt ihn in Harrys Augen „einfach cool“ aussehen.

Im Kampf gegen den Werwolf Greyback wurde sein Gesicht stark verletzt. Auch wenn nicht viel über diesen Kampf bekannt ist, überlebte er doch den Angriff des gefährlichen Todessers.

Obwohl er kein klassischer „Streber“ war, schaffte er es in seiner Schulzeit zum Vertrauensschüler und sogar zum Schulsprecher. Nach seiner Zeit in Hogwarts fing er an, für die Zaubererbank Gringotts als „Fluchbrecher“ in Ägypten zu arbeiten.

Dieser Beruf zählt wohl zu den anspruchsvollsten und gefährlichsten der Zaubererwelt, da komplizierte magische Schutzvorkehrungen erkannt, gesichert und gebrochen werden müssen. Nur ein wirklich fähiger Zauberer hätte diesen Job so gut ausführen können. Daher geht der 2. Platz an Bill.

Platz 1: Molly

Molly ist eine liebevolle Mutter, Ehefrau und gewissermaßen das Herz der Weasly-Familie. Resolut setzt sie sich durch, um ihre chaotischen Kinder in Zaum zu halten.

Für ihr Familie – zu der sie quasi auch Harry zählt – würde sie alles tun. Und das ist ihre größte Stärke. Denn als sie in der Schlacht um Hogwarts ihre einzige Tochter von der bösen Todesserin Bellatrix Lestrange bedroht sieht, zeigt Mama-Weasley, was in ihr steckt.

In einem knackigen Duell schafft sie es, die Todesserin zu bezwingen. Das ist deshalb so bemerkenswert, da Bellatrix nicht nur eine der treuesten Anhänger von Voldemort war, sondern auch als eine der mächtigsten und gefürchtetsten Hexen galt.

Auch wenn Molly ihre Macht nicht häufig zeigt, möchte man sich doch nicht mit ihr anlegen und vor allem keines ihrer Kinder bedrohen. Mit ihrer unvergleichlichen Tat landet sie auf Platz 1 dieses Rankings.

Stimmt ihr dem Ranking zu? Wer ist eurer Meinung nach das stärkste Familienmitglied? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

