Pausiert ihr „Phantastische Tierwesen 2“ bei Minute 68:15, könnt ihr 2 bekannte Gesichter aus Harry Potter entdecken

Wenn ihr den Film „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ an der richtigen Stelle pausiert, könnt ihr ein verblüffendes Detail entdecken.

Bei der Filmreihe „Phantastische Tierwesen“ handelt es sich um ein Prequel zu Harry Potter. Die Filme spielen also mehrere Jahre vor der Geschichte des weltberühmten Zauberer-Jungen.

Es kommen zwar einige bekannte Charaktere vor, zum Beispiel Albus Dumbledore, Minerva McGonagall oder Gellert Grindelwald. Sie wurden für ihre jüngere Version allerdings mit neuen Schauspielern besetzt. Wer genau aufpasst, findet jedoch zwei bekannte Gesichter.

Eine tragische Vorgeschichte

Die Vergangenheit von Albus Dumbledore und Gellert Grindelwald wurde schon in Harry Potter selbst thematisiert. Denn in jungen Jahren verband die beiden mehr als nur Freundschaft, was auch in „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ aufgegriffen wurde.

Grindelwald wandte sich immer mehr der dunklen Seite zu und es kam zu einem Duell zwischen den beiden, das für Dumbledores Schwester Ariana tödlich endete. Später sollte Dumbledore seinen ehemaligen Vertrauten dann in einem legendären Zaubererduell ein für alle Mal besiegen.

Was sehen wir in Harry Potter? In„Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1“ sehen wir ein Foto von Dumbledore und Grindelwald aus ihrer Jugend. Gespielt wurden die beiden von Jamie Campbell Bower (Grindelwald) und Toby Regbo (Dumbledore).

Was sehen wir in Phantastische Tierwesen? Exakt diese beiden Schauspieler kehrten für „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ in ihre Rollen zurück. Allerdings nur für eine kurze Szene, um genau zu sein bei Minute 68:15.

Die meiste Zeit sind nämlich Jude Law als Dumbledore, und Johnny Depp als Grindelwald zu sehen. Doch als Dumbledore in den Spiegel Nerhegeb blickt,und darin sieht was er sich am meisten wünscht, sehen wir die beiden in ihrer Jugend. Und diese jungen Versionen wurden erneut, wie schon in Harry Potter, von Jamie Campbell Bower und Toby Regbo verkörpert.

Damit sind die beiden die einzigen Schauspieler, die sowohl in Harry Potter als auch in Phantastische Tierwesen zu sehen sind.

Wer sind die beiden? Auch wenn ihre Auftritte im Universum von Harry Potter bisher nur kurz waren, könnten euch die beiden Schauspieler möglicherweise bekannt vorkommen.

Jamie Campbell Bower ist vor allem als Caius aus Twilight bekannt, war aber beispielsweise auch in Sweeney Todd, Stranger Things oder City of Bones zu sehen.

Toby Regbo kennt man zum Beispiel für seine Rollen in Mr. Nobody, Treasure Island, The Last Kingdom oder Reign.

