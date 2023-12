Harry Potter: Hogwarts-Professoren im Power Ranking – Welcher Lehrer ist am mächtigsten?

Während seiner sieben Schuljahre in Hogwarts lernt Harry Potter so einiges. Von Arithmantik bis Zaubertränke gibt es an der Zauberschule viele außergewöhnliche Schulfächer. Auch außerhalb der Klassenzimmer haben die Lehrer von Hogwarts so einiges drauf. Doch welcher Professor ist eigentlich der mächtigste?

Wonach wurde das Ranking erstellt? In dieser Liste geht es um magische Fähigkeiten, vor allem im Kampf. In Betracht kamen alle Professoren, die irgendwann zu Harrys Schulzeit in Hogwarts gearbeitet haben. Grundlage sind sowohl Filme als auch Bücher.

Erstellt wurde das Ranking auf Grundlage der persönlichen Einschätzung von MeinMMO-Autorin Linda B., die seit ihrer Jugend riesiger Fan von Harry Potter ist. Sie ist bekennende Ravenclaw und hat eine besondere Liebe für die Hörbücher von Rufus Beck, die bei ihr quasi in Dauerschleife laufen.

10. Gilderoy Lockhart

Auch wenn er gerne so tut, ist Gilderoy Lockhart alles andere als ein begnadeter Zauberer. Seinen Ruhm verdankt er einzig und alleine seiner Begabung für Vergessenszauber. Diese richtete er gegen begabte Hexen und Zauberer, um sich deren Erfolge selbst zuschreiben zu können.

Seine Fähigkeiten sind zwar sehr einseitig, aber dennoch gefährlich. Somit schafft es Lockhart mit dem charmantesten Lächeln überhaupt (zumindest laut Hexenwoche) gerade so in dieses Ranking.

9. Dolores Umbridge

Es gibt wohl kaum einen verhassteren Charakter in Harry Potter als Dolores Umbridge. Auch wenn sie sich als Lehrerin als „Verteidigung gegen die dunklen Künste“ stets auf die trockene Theorie beschränkte, war sie selbst eine unangenehme und skrupellose Gegnerin. So versuchte sie sogar, einen unverzeihlichen Fluch gegen Harry zu richten.

Mit ihrer resoluten und effizienten Art brachte sie es weit im Ministerium. Auf der anderen Seite hatte sie jedoch auch große Schwierigkeiten, zum Beispiel mit den Streichen von Fred und George Weasley fertig zu werden. Daher landet sie in diesem Ranking nur auf Platz neun.

8. Hagrid

Hagrid, der Wildhüter von Hogwarts und späterer Lehrer für „Pflege magischer Geschöpfe“, wurde in seinem dritten Schuljahr von der Zauberschule verwiesen. Daraufhin wurde sein Zauberstab vom Ministerium zerstört, dessen zerbrochene Teile konnte er jedoch in einem rosafarbenen Regenschirm einschließen.

Mit diesem Regenschirm zaubert er hin und wieder heimlich, was an sich schon bemerkenswert ist. Denn von Ron wissen wir, wie schwierig es ist, einen beschädigten Zauberstab zu kontrollieren. Auch schaffte er es, seine Zauber stets nonverbal, also ohne Zauberformel auszuführen.

Als Halbriese ist er außerdem überdurchschnittlich resistent. So widerstand er gleich mehreren Schockzaubern, als fünf Auroren gemeinsam mit Umbridge versuchten, ihn nach Askaban abzuführen.

Trotz seiner liebenswürdigen Art ist Hagrid im Kampf absolut nicht zu unterschätzen. Hätte er eine abgeschlossene Ausbildung erhalten, wäre er zweifelsohne weit höher in diesem Ranking platziert.