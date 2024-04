Harry Potter: Die 10 mächtigsten Zaubersprüche im Power Ranking

Auch der mächtigste Zauberer ist machtlos ohne den richtigen Zauberspruch. Und davon gibt es einige in der Welt von Harry Potter. Doch welche Zauber sind eigentlich am stärksten?

Wonach wurde das Ranking erstellt? Welcher Zauberspruch gerade besonders mächtig erscheint, ist sicher sehr situationsabhängig. So kann zum Beispiel der Kopfblasen-Zauber über Leben und Tod entscheiden, wenn man lange Zeit unter Wasser verbringen muss. In einem Zaubererduell wird er aber sicher nur wenig nützen.

In diesem Ranking haben wir daher versucht, die Frage der „Macht“ möglichst allgemein zu betrachten.

In Harry Potter gibt es außerdem zahlreiche Mysterien, die auf die ein oder andere Weise per Zauberspruch erschaffen wurden. Häufig wird aber nicht erklärt, wie genau das abgelaufen ist.

Daher beschränken wir uns hier auf Zauber, deren Zauberformel bekannt ist, beziehungsweise deren Ausführung man explizit in den Büchern oder Filmen sehen konnte.

Achtung Spoiler: Um das Ranking zu erklären, werden verschiedene Ereignisse aus Filmen und Büchern besprochen.

10. Expelliarmus

Auf dem letzten Platz dieses Rankings landet das Markenzeichen von Harry Potter höchstpersönlich: der Entwaffnungszauber Expelliarmus. Im ersten Moment scheint der Zauber nicht viel herzumachen. So erntet auch Harry immer wieder Spott wegen seines häufigen Gebrauchs.

Doch über die Jahre hat Harry mehr als einmal bewiesen, wie nützlich dieser kleine Zauber sein kann. Schließlich führt die Entwaffnung des Gegners fast immer zu einem sofortigen Sieg. Denn was ist schon ein Zauberer ohne Zauberstab?

9. Legilimens

Der Zauber Legilimens in Verbindung mit festem Blickkontakt ermöglicht es dem Verwender, in gewisser Weise die Gedanken und Gefühle seines Gegenübers zu lesen. Dadurch kann der Zauber in vielen Situationen als mächtiges Werkzeug eingesetzt werden.

Lord Voldemort selbst nutzte den Zauber maßgeblich, um seine Todesser unter Kontrolle zu behalten.

Mit starker Willenskraft ist es jedoch möglich, seinen Geist vor Eindringlingen zu schützen. Daher landet Legilimens in diesem Ranking nur auf Platz 9.

8. Fidelius-Zauber

Mit dem komplizierten Fidelius-Zauber ist es möglich, ganze Gebäude vor unerwünschten Augen zu verbergen. Nur eine Person, der sogenannte Geheimniswahrer, kann den Ort für andere auffindbar machen. Davon abgesehen schafft der Zauber das ultimative, unberührbare und unerreichbare Versteck.

Insgesamt ist der Zauber also sehr mächtig. Die Notwendigkeit eines Geheimniswahrers birgt jedoch auch ein hohes Sicherheitsrisiko. Das mussten auch Lily und James Potter schmerzlich erfahren, als sie von ihrem Geheimniswahrer Peter „Wurmschwanz“ Pettigrew an Voldemort verraten wurden. Daher landet der Zauber nur auf Platz 8.

7. Unbrechbarer Schwur

Der Unbrechbare Schwur ist ein mächtiges magisches Ritual, bei dem ein bindender Vertrag zwischen zwei Personen geschlossen wird. Bricht der Schwörende sein Versprechen, bedeutet das unausweichlich seinen Tod.

Damit ist der Zauber nicht nur lebensgefährlich, er stellt auch ein überaus mächtiges Mittel dar, um andere zu kontrollieren. Es gibt außerdem keine Möglichkeit, den Vertrag wieder aufzugeben, selbst wenn beide Parteien dies wünschen.

Das Versprechen kann sich jedoch erledigen oder durch geschickte Interpretation umgangen werden. Denn die Schwachstelle des Zaubers ist die exakte Formulierung. Der Schwur bezieht sich nur auf den genauen Wortlaut des Versprechens, mögliche Abweichungen werden nicht bedacht. Insgesamt landet der Zauber daher auf Platz 7.

6. Obliviate

Mit dem Vergessenszauber Obliviate ist es möglich, gezielte Erinnerungen oder sogar die gesamte Identität einer Person aus ihrem Gedächtnis zu löschen. Diese Fähigkeit, Menschen erlebter Erfahrungen zu berauben, ist zweifellos sehr mächtig.

Gilderoy Lockhart zum Beispiel stahl auf diese Weise den Ruhm für die Errungenschaften anderer und machte sich selbst zur Berühmtheit.

Noch mächtiger wird der Zauber in Kombination mit dem Falschgedächtniszauber, der dem Opfer falsche Erinnerungen einsetzt. Der genaue Zauber hierfür ist jedoch nicht bekannt. Mit beiden Gedächtniszaubern hängte unter anderem der junge Vorldemort seinem Onkel den Mord an seinem Vater an.