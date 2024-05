Der Auftritt von Alfred Molina als Dr. Octopus in Spider-Man 2 bleibt unvergessen. Auch der Schauspieler selbst erinnert sich gerne daran und zeigt sich heute, 20 Jahre später, dankbar.

Um welchen Schauspieler geht es? Alfred Molina spielte in Spider-Man 2 den Schurken Dr. Octopus. Seine Geschichte und vor allem das ikonische Design mit den mechanischen Tentakeln hat das Bild des zweiten Spider-Man-Films von Regisseur Sam Raimi geprägt.

Jetzt, rund 20 Jahre später, blickt Alfred Molina auf diese Zeit zurück. Während er selbst nie damit gerechnet hatte, so eine Rolle zu spielen, hat sie ihm seither nur Gutes beschert.

Eine völlig neue Erfahrung

Was erzählt Molina heute? Im Gespräch mit Vanity Fair auf YouTube erinnerte sich Alfred Molina an die Zeit, in der er Spider-Man 2 gedreht hat:

Abgesehen davon, dass es großen Spaß macht, diese Rolle zu spielen, hat sie, ganz ehrlich, mein Leben komplett verändert. Ich meine, das hat es. Es hat nicht nur alles auf eine andere Ebene gehoben, sondern auch eine ganz andere Gruppe von Kinofans erreicht. Alfred Molina via Vanity Fair

Denn für Molina war ein Superheldenfilm was ganz Neues. Bislang kannte man ihn aus Filmen wie „Chocolat“, „Verzauberter April“, und einige andere. Spider-Man brachte dem Schauspieler dann plötzlich eine neue Zuschauerschaft ein.

Eine, die deutlich jünger war als gewohnt. Plötzlich fanden ihn die Kinder seiner bisherigen Fans richtig cool und bewunderten ihn in seiner Rolle als Dr. Octopus. Und das, obwohl die Figur recht düster daherkommt.

Dass Molina den Film überhaupt gedreht hat, verwundert ihn bis heute:

Es war eine große Überraschung für mich, denn es ist nicht die Art von Film, für die ich mich qualifiziert sah. Man denkt bei diesen großen Actionfilmen immer an körperliche Typen, und das war ich definitiv nie. Alfred Molina via Vanity Fair

Ein guter Schurke muss aber nicht unbedingt körperlich mächtig und stark wirken. Oftmals sind es genau diese unerwarteten Casting-Entscheidungen, die am Ende besonders denkwürdige Darstellungen hervorbringen.

Ihr wollte Spider-Man lieber selbst spielen? Zum Glück gibt es passende Spiele dazu.

Wie ging es mit der Figur weiter? Spider-Man 2 sollte nicht der letzte Auftritt von Alfred Molina als Dr. Octopus sein. 2021 erschien „Spider-Man: No Way Home“, in dem der Schauspieler seine Rückkehr feierte.

Fans freute das besonders. Wer weiß, ob wir Molina noch einmal in seiner ikonischen Rolle zu Gesicht bekommen. Der Schauspieler zeigt sich jedenfalls dankbar dafür, sie angenommen und verkörpert zu haben. Die Köpfe hinter Spider-Man fühlten sich ziemlich doof, nachdem sie ihre MJ fanden