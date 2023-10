PS5 bekommt den nächsten, exklusiven Spider-Man-Kracher – Hier ist der Trailer

Marvel’s Spider-Man 2 steht in den Startlöchern. Der Trailer verrät, dass da ein richtiger PS5-Hit ins Haus steht.

Wenn es eine Berufsgruppe gibt, die niemals Zeit zum Schlafen hat, dann sind es wohl die Superhelden – allen voran die beiden „Spider-Men“ Peter Parker und Miles Morales. Die durften schon zuvor einige Male unter Beweis stellen, dass sie ihre Stadt vor den Einflüssen des Bösen bewahren. Das nächste Abenteuer ist allerdings schon greifbar, denn in wenigen Tagen startet „Marvel’s Spider-Man 2“ auf der PlayStation 5.

Der Launch-Trailer gibt Einblicke in die Story und verrät zugleich, dass das Spiel ziemlich cineastisch wirkt und – zumindest streckenweise – eher an einen guten Action-Film erinnert als an ein Videospiel. Aber schaut am besten selbst mal rein:

Worum geht’s in Marvel’s Spider-Man 2? Die Geschichte schließt relativ an die Erlebnisse des vorherigen Teils an. 9 Monate sind vergangen und Miles braucht noch immer die Hilfe von Peter Parker. Doch mit der Ankunft des mysteriösen Symbionten (Venom) wird die Freundschaft der beiden auf die Probe gestellt.

Denn während Peter zwar neue Kräfte bekommt, wandelt sich auch sein Charakter mehr und mehr – ein Problem, denn gleichzeitig müssen Peter, Miles, Mary Jane und Harry gegen neue Feinde antreten. Widersacher wie Kraven, Lizard und Sandman sind ebenfalls mit von der Partie.

Wann erscheint Marvel’s Spider-Man 2? Das Spiel erscheint offiziell am 20. Oktober 2023, also am Freitag der aktuellen Woche. Der Release findet exklusiv auf der PlayStation 5 statt – und dürfte für viele ein Kaufargument der Konsole sein, selbst wenn Sony bereits die PS5 Slim vorgestellt hat.

Sony zeigt neue PS5 Slim, soll größtes Problem der Konsole lösen – Release bereits in wenigen Wochen

Werdet ihr den neuen Spider-Man-Titel zocken? Und wie hat euch der Vorgänger gefallen?