35-Jähriger hat genialen Plan, die Welt zu retten: Der Schlüssel ist ein Streamer, der LoL spielt

Der Streamer „Destiny“ (35) hat einen genialen Plan vorgestellt, wie er die Probleme der Welt lösen kann. Und dafür muss er nun den Twitch-Streamer Tyler1 von League of Legends lösen und dessen Energie von LoL auf andere Probleme lenken.

Was ist sein Plan, die Welt zu retten? Destiny sagt: Tyler1 sei das beste Beispiel für etwas, das er das „rein liberal Böse“ nennt, das auf die Welt losgelassen wurde (via kick).

Tyler1 werde in die Geschichte als einer der bösesten Menschen eingehen, die je gelebt haben.

Der Plan von Destiny sieht vor, dessen seltene Mischung aus Autismus und Zielstrebigkeit auf eine beliebige, aber der Menschheit nutzende andere Aufgabe als LoL zu lenken:

Man müsste ihn in ein Labor stecken und ihn dazu zwingen, eine Heilung für Krebs zu finden

Man müsste ihn vor Netanyahu setzen und ihn dazu zwingen, eine Lösung für den Isreael-Palästina- Konflikt zu grinden

Oder ihn einfach vor eine Energie-Firma setzen und ihn zwingen, eine kostenlose, unbegrenzte Energie-Quelle zu finden

Er sitzt nur vor Videospielen und wird zu einem unaufhaltsamen Gott

Was ärgert Destiny? Im Moment sei es einfach Verschwendung, wie die Welt die unvergleichbaren Talente von Tyler1 nutzt:

„Er sitzt nur vor autistischen Videospielen und wird zu einem unaufhaltsamen Gott in ihnen. Er sollte gezwungen sein, irgendwo in einem Labor zu arbeiten. Wir haben einfach zu viel Freiheit in diesem Land und alle Talente werden in Videospiele verschwendet.“

Ist Tyler1 wirklich so gut? Tyler1 ist vor allem extrem willensstark. Früher konnte er in LoL nur einen einzigen Champion spielen, Draven. Dann hat er sich aus purer Bosheit und Willensstärke aber alle anderen Rollen draufgeschafft und hat es mit ihnen zum höchsten Rang gebracht. Anfänglich nur, um zu beweisen, dass alle Jungler in LoL einfach unfähig und dumm sind.

In letzter Zeit hat er sich ebenfalls, mit reiner Willenskraft, sich dem Schach zugewandt und es auf ein respektables ELO-Rating von 1900 geschafft. Damit gehört er zu den oberen 0,5 %.

Der Vorschlag von Destiny scheint also durchaus was für sich zu haben.

