LoL: Twitch-Streamer schafft irre Challenge, braucht 2 Jahre, 6000 Matches dazu – Ist jetzt der Held

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Wie kommt der Erfolg an? Tyler1 war und ist vor allem für seine Wutanfälle bekannt. Das brachte ihm bereits einen permanenten Bann in LoL ein, der jedoch nach 613 Tagen wieder aufgehoben wurde . Seitdem ist er wieder im Spiel aktiv. Bei seinen Streams ist nicht so ganz klar, ob das Verhalten nur eine Rolle ist, die er ironisch spielt, oder ob er in dem Moment wirklich dem Tilt verfallen ist .

Wie lange hat Tyler1 dafür gebraucht? Die Challenge begann im Februar 2020, als sich Tyler1 plötzlich auf die Position Jungler fokussierte. Dafür legte er sogar eine Streampause von 6 Wochen ein und verlor nach eigener Aussage etwa 56.000 Dollar an Abos . Im Gegenzug konzentrierte er sich vollkommen auf League of Legends, ohne die Ablenkung der Zuschauer.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Warum ist das so besonders? Die meisten Spieler im Challenger-Bereich konzentrieren sich auf ein oder zwei Positionen, in denen sie besonders stark sind. Von diesen Positionen aus fällt es ihnen leichter, die Matches zu kontrollieren und zu gewinnen.

Der Streamer Tyler „Tyler1“ Steinkamp ist ein verrückter Typ. Er zeigt in seinen Streams das MOBA League of Legends und hat sich einer irren Herausforderung gestellt. Er wollte auf allen fünf Positionen im Spiel den Rang „Challenger“ erreichen. Dafür hat er etwas mehr als zwei Jahre und über 6.000 Matches gebraucht.

Insert

You are going to send email to