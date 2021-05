LoL: Was bedeutet OTP und auf wen trifft das zu?

Die Abkürzung OTP hört man oft in Streams zu League of Legends (LoL) und liest es auch im Chat des Spiels. Aber was bedeutet das eigentlich? Wir zeigen euch die Erklärung, was hinter dem “One Trick Pony” in LoL steckt.

Das bedeutet der Begriff: Wenn man in Verbindung mit LoL oder ähnlichen Spielen den Begriff “OTP” hört, dann ist damit in der Regel ein “One Trick Pony” gemeint. Also ein Spieler, der eigentlich immer den gleichen Charakter spielt und keine anderen Champions ausprobiert.

In der Community sorgen solche Spieler immer wieder für hitzige Diskussionen. Erfahrt hier, warum es gut ist, ein One Trick Pony zu sein und welche Nachteile das mit sich bringt.

Die Vorteile der One Trick Ponys in League of Legends

Das machen sie gut: Als OTP spezialisiert man sich auf einen Champion und spielt, mit seltenen Ausnahmen, nur diesen. Der Vorteil daran ist, dass man seinen Champion dadurch sehr gut kennenlernt und beherrscht, ihn meistert. Spielt man immer wieder Yasuo, muss man gegen die verschiedensten Gegner ran und kann diese Matchups ausprobieren und daraus lernen.

Spielt ihr dann nach vielen hunderten Matches euer One Trick Pony, ist die Chance hoch, dass ihr im direkten Duell mit einem gegnerischen Spieler überlegen seid.

Ist euer One Trick Champion auf dem aktuellen Patch-Stand dazu auch noch stark, tragt ihr einen wichtigen Teil zum Sieg des Matches bei. Im Idealfall kennt ihr also alle Tricks und Mechanics eures Helden und wisst, wie ihr gegen die verschiedenen Konter spielt und möglicherweise auch gegen sie gewinnt. Obwohl die Konter euch auf dem Papier überlegen sind.

Wie es aussehen kann, wenn Spieler als “OTP” hart gewinnen, seht ihr in folgendem Video von Synotik. Gezeigt werden irre Kills mit Zed, Riven, Yasuo, Katarina, Jhin und Shaco.

Die Nachteile der One Trick Ponys

Das machen sie schlecht: Die Spieler setzen meist alles auf eine Karte. Wird ihr Champion in einem Match gebannt, dann müssen sie entweder auf einen anderen Champion ausweichen oder verlassen die Lobby. Das hat den Nachteil, dass andere Spieler dann wieder auf eine neue Lobby warten müssen.

Wechseln die OTPs auf einen anderen Charakter, hat das oft zur Folge, dass sie diesen gar nicht beherrschen. Das kommt ganz auf das ELO an, auf dem die OTPs spielen. Im unteren Bereich der Rangliste macht man sich nicht viel Gedanken über alternative Helden und “nimmt, was da ist”.

Im Zweifelsfall haben die OTPs also gar keine Erfahrung auf anderen Champions und stehen dadurch im direkten Duell auf der Lane deutlich schlechter da als der Gegner.

Wie steht ihr gegenüber One Trick Ponys in LoL? Findet ihr das gut, wenn sich Spieler einfach auf einen Champion konzentrieren und den dann richtig gut können, oder sind die Nachteile zu groß, weil sie sich nicht tief genug mit dem Spielen von anderen Champions beschäftigen?

