Riot hat Skarner mit einem Rework gerettet – Diese 7 Champs sollten die gleiche Behandlung bekommen

In League of Legends gibt es immer wieder neue Champions, während andere so alt sind, dass sie dringend eine Überarbeitung nötig hätten. Welche Champions unserer Meinung nach ein Rework verdient hätten, verraten wir euch hier.

Das Spiel League of Legends ist seit vielen Jahren ein beliebter Titel bei den Spielern. Riot versorgt ihre Spielerschaft immer wieder mit neuen, coolen Champions. Da das Spiel jedoch schon so lange existiert, kommt es vor, dass einige Champions in Vergessenheit geraten sind und definitiv eine Überarbeitung verdienen.

Wodurch wurde Skarner gerettet? Der Champion Skarner gehörte bis vor kurzem zu einem der unbeliebtesten Champions, hat es durch seinen Rework jedoch in die Top 10 geschafft, von Platz 167. Bei dem Rework wurde nicht nur sein Aussehen verändert, sondern auch seine Fähigkeiten wurden komplett überarbeitet, was dafür sorgen soll, dass die Spieler eher wieder zu Skarner greifen.

Wie wurde die Liste zusammengestellt? Die Liste setzt sich aus zwei unterschiedlichen Faktoren zusammen: Zum einen basiert sie auf einer Statistik von op.gg mit einer Auflistung der am meisten gespielten Champions.

In unserem Fall interessieren uns jedoch nicht nur diejenigen, die ganz unten auf der Liste stehen. Zum anderen haben wir Champions in die Liste aufgenommen, die bereits seit geraumer Zeit nicht mehr überarbeitet wurden.

Natürlich fließt in diese Liste neben den Fakten auch meine persönliche Wahrnehmung mit ein. Ich spiele schon seit einigen Jahren LoL und beobachte dabei immer wieder die Veränderungen oder in diesem Fall die nicht vorhandenen Veränderungen bei einigen der Champions.

1. Corki

Corki ist aktuell auf Platz 2 der am wenigsten gespielten Champions (via op.gg) und wurde dem Spiel im September 2009 hinzugefügt (via leagueoflegends.fandom). Seine letzte größere Überarbeitung gab es mit Patch 5.22 und auch seine Artworks wurden in Patch 7.4 überarbeitet.

Trotzdem gibt es unter den Spielern immer wieder Diskussionen darüber, ob es sich überhaupt lohnt, Corki zu spielen oder welchen Sinn es gibt, Corki zu spielen. Ein Nutzer geht auf Reddit sogar so weit zu fragen, warum der Champion überhaupt existiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Auch die Kommentare unter dem Thread scheinen größtenteils zustimmend zu sein. So schreiben einige Nutzer:

GeneralFrievolous schreibt: Ich spiele selten in der Mitte, also ist meine Erfahrung nicht zuverlässig, aber das letzte Mal, dass ich gegen einen Corki gespielt habe, war Ende 2017.

HairyKraken kommentiert: Stimme voll zu. Ich erinnere mich nicht wann, aber Riot lud ein Entwickler Video hoch zu VGU wo sie sagten, dass sie auf die wichtigsten eingegangen sind. Ich war wirklich verwirrt, weil ich dachte, sie haben Corki vergessen.

2. Ivern

Ivern wurde im Oktober 2016 mit Patch 6.2 eingeführt und hatte bereits ein Rework mit Patch 13.11. Dennoch liegt er in der Statistik ganz weit oben, wenn es um die Champions geht, die am wenigsten gepickt werden (via op.gg)

Bereits nach dem Rework von Ivern gab es viele Diskussionen und er wird teilweise sogar auf Reddit als “katastrophales Versagen” bezeichnet. Beide Faktoren, dass er zu den am wenigsten gespielten Champions gehört und das Rework ihn nicht verbessert hat, tragen dazu bei, dass auch Ivern einen Platz auf dieser Liste verdient hat.

3. Taric

Wie bereits bei Corki und Ivern gehört auch Taric zu den Champions, die laut der Statistik von op.gg eher zu den weniger gespielten gehören. Der Champion, der ebenso wie Corki zu den alten Hasen gehört, wurde ebenfalls im Jahr 2009 eingeführt.

Ähnlich wie bei unseren Vorgängern hat auch Taric bereits ein Rework erhalten, und zwar in Patch 6.8 im Jahr 2016. Dabei wurden neben seinen Fähigkeiten auch seine Artworks aktualisiert.

Auch zu diesem Thema gibt es unter den Spielern in verschiedenen Threads auf Reddit immer wieder Diskussionen darüber, warum Taric nicht beliebter bei den Spielern ist oder auch, warum er eine so hohe Winrate von aktuell über 53 % hat (via op.gg).

4. Renata Glasc

Im Vergleich zu anderen Champions gehört Renata Glasc zu den Champions, die verhältnismäßig spät ins Spiel eingeführt wurden. Sie wurde erst im Jahr 2022 hinzugefügt. Trotzdem gehört auch sie zu den Champions, die aktuell statistisch gesehen so gut wie gar nicht gespielt werden. So liegt sie derzeit auf Platz 164 der am wenigsten gespielten Champions (via op.gg).

Da Renata noch nicht lange im Spiel existiert, hat sie dementsprechend auch noch kein Rework erhalten. Ein solches wäre jedoch sicherlich hilfreich, um sie für Spieler attraktiver zu machen.

Weiter gehts auf Seite 2.