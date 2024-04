Im Mai könnt ihr 2 aktuelle Anime-Hits kostenlos sehen, aber ihr solltet euch ranhalten

Allein Frieren und Solo Leveling sind bislang bei 40 Folgen. Hinzu kommen die Animes, die mehrere Staffeln besitzen. Dr. Stone hat auf drei Staffeln und ein Special 59 Episoden verteilt. Habt ihr also den Wunsch, alle 12 Serien zu schauen, solltet ihr euch einen strengen Zeitplan erstellen. Nur so könnt ihr alle Animes in der Zeit packen.

One Piece: Was wurde aus Caesar Crown? So erging es dem bösen Wissenschaftler nach seiner Entführung

Im anschließenden Quartal, also der darauffolgenden Season , folgte Solo Leveling. Der Anime, der eigentlich auf einem südkoreanischen Manhwa basiert, wurde von vielen Fans gefeiert. Unser MeinMMO-Autor Niko Hernes kann den Hype zwar nicht ganz nachvollziehen , doch auf Crunchyroll kommt der Anime an eine nahezu perfekte Bewertung mit 4,9/5 Sternen heran.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to