Einer der stärksten Gegner aus Dragon Ball Z wurde von einem Disney-Film inspiriert

In Dragon Ball Z bekommt es Son-Goku mit starken Gegnern aus dem Weltall zu tun. Nach Antagonisten wie Freezer und Cell muss der Saiyajin gegen Majin Boo antreten. Der rosafarbene Kämpfer sieht in seiner pummeligen Form nicht gerade wie eine Kampfmaschine aus. Selbst sein Name ist von einem über 70 Jahre alten Kinderfilm inspiriert.

Woher kommt der Name Boo? Auf den ersten Blick könne man denken, Boo ist eine Anspielung auf das Geräusch, das Geister beim Erschrecken machen. Tatsächlich kommt die Inspiration für Boo aus einem alten Kinderfilm.

Im Disney-Klassiker Cinderella singt die gute Fee einen Song, mit dem sie Cinderella ein schönes Kleid herbeizaubert. Im Zauberspruch ist eine Zeile mit „Bibbidi-Bobbidi-Boo“ enthalten. Dieser Spruch ist Akira Toriyama wohl so sehr im Gedächtnis geblieben, dass er einen der stärksten Antagonisten nach ihm benannte.

Solltet ihr mit dem Lied nichts anfangen können oder einen schlimmen Ohrwurm haben wollen, könnt ihr euch das folgende Video ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Um den Einfluss von Cinderella noch weiter zu verdeutlichen, hat Toriyama sogar Boos Schöpfer und dessen Sohn nach dem Zauberspruch benannt. Bibidi ist der fiese Zauberer, der Boo geschaffen hat. Sein Sohn Babidi kann die Kontrolle von bösen Wesen übernehmen. Auch Vegeta verfällt seinem Zauber.

Laut der 6. Daizenshuu-Ausgabe soll Toriyama dank eines Disney-Films mit dem Zeichnen begonnen haben. Er sei im Kindergarten so sehr von 101 Dalmatiner begeistert gewesen, dass er nicht mehr aufgehört habe zu malen (via X). Wir haben Dragon Ball somit den gepunkteten Hunden zu verdanken.

Ohne 101 Dalmatiner hätte es wohl auch Dragon Ball Daima nicht gegeben:

In Dragon Ball DAIMA schrumpfen Son-Goku und seine Freunde Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Der Mangaka von Dragon Ball hat komische Namensursprünge

Welche weiteren kuriosen Namen gibt es? Toriyama hat ein Faible für verrückte Namen in seinem Manga. Es gibt ganze Familien oder Gruppen, die nach einer bestimmten Gegenstandsart benannt wurden:

Bulmas Familie ist nach Unterwäsche benannt. Sie tragen Namen, die übersetzt Slip, Strumpfhose, Badehose oder BH bedeuten.

Viele der Saiyajins sind nach Gemüsesorten benannt. Son-Goku heißt beispielsweise eigentlich Kakarot, was von Karotte abstammt.

Auch Son-Gokus Familie ist nach Essen benannt. Son-Gohan kommt von Reis, Pan von Brot. Nur Son-Goten ist keinem Lebensmittel zuzuordnen.

Die Ginyu-Force wurde nach Milchprodukten wie Butter, Sahne und Käse genannt.

Der Appetit von Toriyama muss unbändig gewesen sein. Selbst Son-Gokus Freunde wie Tenshinhan, Yamchu und Chaozu wurden nach Gerichten benannt. Pizza und Makkaroni standen ebenfalls auf dem Speiseplan.

Kein Wunder, dass auch Boo und sein Schöpfer kuriose Namen bekommen haben. Jeder Name in Dragon Ball scheint irgendeine tiefere Bedeutung zu haben. In den zahlreichen Sagas des Animes gibt es Unmengen an Charaktere, die Toriyama benennen musste.

Kein Wunder, dass er da im Laufe der Zeit einige vergessen hat. Lunch, deren Name sich ebenfalls von Essen ableitet, ist irgendwann gar nicht mehr im Anime zu sehen gewesen: Dragon Ball: Toriyama hatte einen der lustigsten Charaktere völlig vergessen – Was wurde eigentlich aus Lunch?