Solo Leveling bricht bei Staffel 3 sein Schweigen, verrät den Zeitraum für den Release

Na endlich! Nachdem wir so lange vor schweigende Gesichter getreten sind, hat einer der Verantwortlichen endlich verraten, ob und wann Staffel 3 des Animes zu Solo Leveling erscheint.

Wann erscheint Staffel 3? In einer Gewinnmitteilung zum 4. Quartal des letzten Geschäftsjahrs von D&C Media gibt das Unternehmen bekannt, dass Staffel 3 voraussichtlich 2027/2028 erscheinen soll. Ein genauerer Monat oder Tag wird hier aber noch nicht bekannt gegeben.

Außerdem ist durch das Wort „voraussichtlich“ damit zu rechnen, dass bei Produktionsschwierigkeiten der Release noch weiter nach hinten verschoben werden kann. Doch da wir jetzt schon knapp die Hälfte von 2026 rum haben, dauert es im besten Fall gar nicht mehr allzu lange, bis die Abenteuer von Sung Jin-woo auf dem Bildschirm weitergehen.

Video starten Solo Leveling: Trailer zur 2. Staffel Arise from the Shadow Autoplay

Staffel 3 von Solo Leveling lang erwartet

Handelt es sich dabei um eine offizielle Information? D&C Media ist ein südkoreanischer Verlag und das Unternehmen, das die Rechte an Solo Leveling hält. Das Unternehmen brachte die originale Geschichte des Autors heraus und ist auch Herausgeber des Manhwas.

Als Inhaber der Originalrechte entscheidet das Unternehmen maßgeblich über die globale Expansion des Animes. Sie sitzen zusammen mit Firmen wie Aniplex und Crunchyroll im Produktionskomitee der Adaption durch das Studio A-1 Pictures.

Wenn also jemand Bescheid weiß, wann Staffel 3 erscheint, dann dieses Unternehmen. Wir können also davon ausgehen, dass die Informationen der Wahrheit entsprechen.

Wann kommt die offizielle Enthüllung? Dieses Meeting war nicht für die breite Öffentlichkeit gedacht. Deshalb können wir davon ausgehen, dass demnächst die offizielle Enthüllung auf großer Bühne stattfinden wird.

Eine mögliche Veranstaltung ist die Anime Expo 2026, die vom 2. bis 5. Juli 2026 laufen soll.

Freut ihr euch schon auf Staffel 3 von Solo Leveling? Wie hat euch der Anime allgemein gefallen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Solo Leveling ist ein sehr polarisierender Anime. Das macht sich auch an den zwei Rekorden bemerkbar, die die Serie auf Crunchyroll hält. Dabei geht es um zwei ganz besondere Folgen: Solo Leveling hält 2 Rekorde auf Crunchyroll, aber nur einer ist ein Grund zur Freude