Solo Leveling hält 2 Rekorde auf Crunchyroll, aber nur einer ist ein Grund zur Freude

Solo Leveling hält gerade 2 Rekorde auf Crunchyroll. Zum einen hat der Anime die beste Episode, zum anderen aber auch die schlechteste.

Was sind das für 2 Rekorde? Wenn man alle Anime-Episoden auf Crunchyroll miteinander vergleicht, hat Solo Leveling die Episode, die die meisten Likes sammeln konnte. Zeitgleich hat Solo Leveling aber auch die Episode mit den meisten Dislikes, die je eine Serie auf der Plattform erhalten hat.

Die am besten bewertete Episode ist die 24. Folge aus Staffel 2. Sie ist die vorletzte Episode und trägt den Titel „Bist du der König der Menschen?“. Sie kommt auf über 549.000 Likes.

Dagegen steht Episode 7.5 aus Staffel 1 auf der anderen Seite. Die Episode sammelte ganze 85.800 Dislikes. Sie läuft unter dem Titel „Wie man stärker wird“.

Da wir nicht alle einzelnen Episoden miteinander vergleichen können, haben wir die Deep-Research-Funktion von Gemini genutzt, um zu überprüfen, ob es wirklich keine Episode mit mehr Likes oder Dislikes gibt. Und tatsächlich hält Solo Leveling beide Rekorde bei sich.

Es ist erstaunlich, dass beide Rekorde bei einem Anime liegen. Doch wir erinnern uns, dass beide Episoden zu ihrem Release für einen großen Aufschrei sorgten, im positiven wie im negativen Sinne.

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Beste und schlechteste Episode in einem Anime

Warum halten die beiden Episoden diese Rekorde? Solo Leveling startete schon mit Staffel 1 als extrem beliebter Hype-Anime, weshalb es hier leichter ist, Likes oder Dislikes zu sammeln, da die Zuschauerschaft generell höher ist. Deshalb ist es wenig verwunderlich, dass die Serie die am meisten bewertete überhaupt auf Crunchyroll ist.

Episode 24 wird vor allem deshalb so gefeiert, weil der finale Kampf zwischen Protagonist Sung Jin-woo und dem König der Ameisen stattfindet. Für die Episode wurden außergewöhnliche 17.000 Bilder verwendet.

Normalerweise liegt die Bilderanzahl bei einer Episode des Animes zwischen 8.000 und 10.000 Bildern. Ihr könnt euch also denken, wie spektakulär der Kampf in Folge 24 aussah.

Die Dislikes für die unbeliebteste Folge hingegen kamen deshalb zustande, weil es sich dabei nur um eine Recap-Episode gehandelt hat. In ihr werden die Ereignisse der vorherigen Episoden in einer Folge zusammengefasst – dabei gab es zu diesem Zeitpunkt erst einmal 7 Folgen. Die Recap-Folge war also nicht unbedingt nötig.

Leider lässt Staffel 3 des Animes immer noch auf sich warten. Bislang gab es nicht einmal eine offizielle Ankündigung. Alle Infos, die wir bisher zu der Fortsetzung der Serie haben, findet ihr im folgenden Artikel auf MeinMMO: Solo Leveling Staffel 3: Release, Streaming und Leaks im Überblick



