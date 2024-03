Neuer Hype-Anime bekommt für eine Episode 74.600 Dislikes, wird zur unbeliebtesten Folge auf Crunchyroll

Solo Leveling ist einer der beliebtesten Animes in dieser Season. Der Anime erreicht eine fast perfekte Wertung von 4,9/5 Sternen auf Crunchyroll. Doch eine Folge ist bei den Fans so unbeliebt, dass sie schon 74.600 Dislikes auf 35.100 Likes sammeln konnte.

Warum ist die Folge so unbeliebt? Mittlerweile sind 10 Episoden des Animes Solo Leveling erschienen. Bei den meisten der Episoden folgen auf Tausende Likes nur wenige Dislikes. Doch es gibt eine Episode, bei der ist das Verhältnis umgekehrt.

Folge 7,5 hat nur 35.100 Likes auf 74.600 Dislikes bei Crunchyroll. Schon die Bezifferung lässt erahnen, dass es sich dabei um keine vollwertige Folge handelt. Die Episode ist eine sogenannte Recap-Folge. In ihr werden die Ereignisse der vorherigen Episoden in einer Folge zusammengefasst.

Doch die meisten Animes führen so eine Recap-Folge ein, wenn bereits deutlich mehr Folgen erschienen sind als nun bei Solo Leveling. Denn nach einer Recap-Folge wissen Zuschauer auch noch nach mehreren Monaten oder Jahren, was im Anime passiert ist. Bei Solo Leveling sind gerade einmal 7 Wochen vergangen, bis es zu dieser Wiederholung kam.

Fans von Solo Leveling hätten lieber eine Pause gehabt

Was sagt die Community? In den Kommentaren gehen die Fans so weit, dass sie lieber gar keine Folge gehabt hätten als diese Recap-Folge. MeinMMO hat euch einige Kommentare herausgesucht, damit ihr ein Bild davon bekommt, wie die 74.600 Dislikes zustande gekommen sind:

DsymC: „eine Zusammenfassung nach sieben Folgen …. finde ich ein bisschen unnötig, schade eigentlich .“

Chabobabo: „Hab’ mich so gefreut – dann kommt eine Filler-Folge“

Shinoa-chan: „Gut, dass es die Recap-Folge gibt, hab schon wieder komplett alles vergessen, was passierst ist… … nicht“

In den Kommentaren spekulieren die Fans, wieso es zu dieser Recap-Folge gekommen ist. Ein User meint, dass einer der Synchronsprecher sehr krank war und die neue Episode deshalb um eine Woche verschoben worden wäre. Anderen Quellen zufolge soll Taito Ban, der Specher von Jinwoo, an Covid erkrankt gewesen sein und sogar während der Aufnahmen für die 4. Folge Blut gehustet haben (via Jeux Video).

Ein anderer User denkt, dass es daran liegen würde, dass jede Woche eine neue Folge gesendet werden müsse.

Einige sprechen sich jedoch gegen den Hass auf die Folge aus: Es sei im Vorfeld angekündigt worden, dass die Episode eine Wiederholung der bisherigen Ereignisse sei. Auch MeinMMO hat darüber berichtet. Deshalb seien die Personen, die ein Dislike gegeben haben, „einfach nur undankbar“.

Solo-Leveling – ein Anime für MMORPG-Fans

Worum geht es in Solo Leveling? Der Anime könnte etwas für jeden MMORPG-Fan sein. Protagonist Jinwoo ist ein Hunter: Er betritt die sogenannten „Gates“, die die echte Welt mit anderen Dimensionen verbinden. Die Hunter verdienen ihren Lebensunterhalt damit, die „Gates“ zu erobern.

Doch Jinwoo ist kein besonders guter Hunter. Er gilt sogar als der „schwächste Jäger der ganzen Menschheit“. Nachdem er durch ein Unglück kurz vor dem Tod steht, erhält er eine Quest, sich bis zur Spitze der Hunter zu kämpfen. Dadurch bekommt er eine 2. Chance.

