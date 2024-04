„Willst du ihn zum Weinen bringen?“: One-Piece-Fan plant perfektes Hochzeitsgeschenk, erwischt damit den traurigsten Moment

Es gibt viele Möglichkeiten, um Fans von One Piece eine Freude zu machen. Aus dem Manga sind mittlerweile zahlreiche Merchandise-Artikel wie Plüschtiere, ein Sammelkartenspiel und Figuren entstanden, die teilweise von Hobby-Bastlern angefertigt wurden. Eine 25-jährige Frau denkt schon ans Heiraten und will ihrem zukünftigen Ehemann ein besonderes Geschenk machen. Doch das halten andere User für unglücklich gewählt.

Was für ein Geschenk hat sie geplant? Im reddit-Forum stellt CuriousZero6 vor, was sie als zukünftiges Hochzeitsgeschenk für ihren Freund geplant hat. Er ist ein ebenso großer Fan von One Piece, weshalb sie sich eine Figur aus Kunstharz herausgesucht, die eine Szene aus dem Anim darstellt.

Im Fokus steht eine Flammensäule, die die Flying Lamb verschlingt. Das Schiff bricht auseinander, im Anime sinkt es nur wenige Minuten später auf den Grund des Ozeans. Die Strohhutpiraten stehen in einem kleinen Boot daneben und müssen mitansehen, wie ihr geliebtes Schiff zerstört wird.

Die Szene sieht so aus, als sei sie nur ein Kapitel von vielen. Als Untergrund der Figur wurde nämlich ein Buch genutzt, dessen aufgeschlagenen Seiten aus Kunstharz-Wasser bestehen. Die Freundin überlegt, ob sie die Figur bestellen soll, solange sie sich noch in der Vorbesteller-Phase befindet:

Wieso ist die Szene so traurig? Im Anime ist die Szene besonders dramatisch, da die Strohhutbande am Boden zerstört ist und die „Seele“ der Flying Lamb zu ihnen spricht. Sie bedankt sich für die bisherige Reise. Vor allem für Lysop ist das ein herber Schlag, weil er das Schiff von seiner Kindheitsfreundin bekommen hat.

Kurz darauf erhält die Strohhutbande zwar mit der Thousand Sunny ihr neues Schiff, doch das alte hat ihnen bis dahin treue Dienste geleistet. Deshalb ist diese Szene ein rührender Abschied von den bisherigen Abenteuern, die die Piratenbande erlebt hat.

Was sagen Fans dazu? In den Kommentaren fragt ein User, ob es die Absicht der Freundin sei, ihren zukünftigen Bräutigam zum Weinen zu bringen. Es sei außerdem keine gute Idee, ein solches Geschenk bei einer fröhlichen Veranstaltung wie der eigenen Hochzeit zu verschenken.

Die Figur an sich kommt allgemein gut an:

oMugiwara_Luffy: „Vielleicht die beste One-Piece-Kunstharz-Figur, die ich je gesehen habe. Ich liebe es, dass das Wasser die Seiten sind“.

Cap_levi_01: „Ich war noch nie so neidisch“.

Sumraeglar: „Wow, es ist absolut schön.“

Andere wiederum finden auch die Idee echt schön: Sie interpretieren das Geschenk so, dass es ein Neuanfang für das Brautpaar sein könnte. Sie würden ihre „Crew“ erweitern und bräuchten deshalb ein größeres Schiff. Die Thousand Sunny würde dann für ein Leben nach der Hochzeit stehen.

Aktuell ankert die Thousand Sunny vor Egghead Island. Schaut euch das Opening dazu an:

Wie hat sie sich entschieden? Nach dem Feedback aus der Community hat sich die Userin dazu entschieden, ein anderes Geschenk für die Hochzeit zu suchen. Allerdings will sie die Figur trotzdem bestellen. Sie will sie dann zu Weihnachten oder dem Geburtstag ihres Freundes verschenken.

Jetzt sind wir neugierig: Was war das schönste Geschenk aus One Piece, das ihr je bekommen habt (oder euch selbst geholt habt)? Schreibt es in die Kommentare!

