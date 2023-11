One Piece: Das sind die 5 coolsten Schiffe, die auf den Ozeanen segeln

Am Bug des Schiffes befindet sich eine Clownsfigur, die sogar das Wort „Schiff“ singen kann. Das hat mit Big Moms Teufelskraft zu tun, durch die sie leblosen Objekten eine Seele einverleiben kann. Doch nicht nur das Clownsgesicht am Bug, auch der Rest des Schiffes ist lebendig. In einer Szene ist beispielsweise zu sehen, dass die Tür zu Sanjis Quartier eine Seele verpasst bekommen hat.

Am Rand des Schiffes befinden sich außerdem gigantische Platten mit Nummern darauf. Sie enthalten mehrere Fortbewegungsmittel, wie eine Mini-Flying-Lamb oder ein Hai-U-Boot. Von allen Schiffen scheint das der Strohhutpiraten am fortschrittlichsten zu sein.

Am Bug des Schiffes befindet sich ein Löwenkopf, auf dem Ruffy des Öfteren Platz nimmt. Am höchsten Punkt des Schiffes, der Spitze des Hauptmastes, gibt es einen Trainingsraum für Zorro. Doch auch die anderen Strohhutpiraten haben Räume, die genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind:

Was wäre diese Liste ohne die Thousand Sunny? Nachdem die Flying Lamb quasi auseinanderfiel, mussten sich die Strohhutpiraten ein neues Schiff besorgen. Cyborg Franky hat das Schiff designt und erbaut, weshalb er sich von allen Mitgliedern der Strohhutbande am besten mit dem Schiff auskennt.

Könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, als Ruffy mit einem kleinen Boot über das Meer schipperte? Das Schiff wurde liebevoll „Nussschale“ genannt und hielt den Unwettern in etwa genauso stand wie eine Nussschale. Doch mittlerweile hat sich die Strohhutbande ein ordentliches Schiff zugelegt, das mit den Schiffen anderer Crews konkurrieren kann.

Im Anime One Piece hat jede Piratencrew, die etwas auf sich hält, ein cooles Schiff. Für manche Mannschaften scheint das Schiff nur ein simples Fortbewegungsmittel zu sein, doch viele Piratenbanden haben echt coole Wasserfahrzeuge gezimmert. MeinMMO stellt euch die coolsten Schiffe in einer Liste vor.

