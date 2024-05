Einen Charakter in One Piece habt ihr schon vergessen, er wird aber noch wichtig für die Story – Wer ist Urouge? 

Bislang hatten 10 der 11 Piraten aus der Schlimmsten Generation ihren großen Auftritt in One Piece. Nur von Urouge fehlt seit seiner Vorstellung auf dem Sabaody Archipel jede Spur. Doch er könnte für das Finale von One Piece noch eine wichtige Rolle spielen.

Wieso könnte er noch wichtig werden? Der Mangaka Eiichiro Oda teilte in einem Interview mit, dass er es mit der Anzahl der Mitglieder aus der Schlimmsten Generation übertrieben habe. Bislang ist fast jeder der Kapitäne im Manga vorgekommen und hat seinen großen Auftritt bekommen. Aktuell drehen sich die Ereignisse beispielsweise um Bonney, die ihr wahres Alter verschwiegen hat.

Zur Schlimmsten Generation gehören:

Monkey D. Ruffy

Eustass Kid

Basil Hawkins

X Drake

Trafalgar D. Water Law

Scratchmen Apoo

Killer

Jewelry Bonney

Capone Bege

Lorenor Zorro

Urouge

Solltet ihr beim letzten Namen gestutzt haben, ist das kein Wunder. Oda hat nämlich alle Charaktere aus der Liste nach dem Zeitsprung auftauchen lassen, nur Urouge nicht. Jeder der anderen Charaktere ist Ruffy bereits begegnet und hat sich ihm entweder angeschlossen oder gegen ihn gekämpft. Der Mönch befindet sich aktuell auf seiner eigenen Reise und ist Ruffy außerhalb des Sabaody Archipels noch nie begegnet.

Da jeder der Mitglieder der Schlimmsten Generation in irgendeiner Form auftauchte, wird auch Urouge seinen großen Auftritt bekommen. One Piece befindet sich gerade storytechnisch auf der Zielgeraden, weshalb der Pirat wohl eine wichtige Rolle für die Geschichte spielen wird.

Urouge befindet sich aktuell im Himmel

Wer ist Urouge? Urouge wird auch der „Mysteriöse Mönch“ genannt und ist ebenfalls Teil der Schlimmsten Generation, zu der auch Personen wie Ruffy, Law und Kid gehören. Er kommt wie Donnergott Enel ursprünglich aus Sky Island, also den Himmelsinseln über den Wolken. Eine bekannte Insel ist beispielsweise Skypiea.

Dank des fünften Sonderbands zu One Piece wissen wir, dass Urouge eine Teufelsfrucht gegessen hat. Allerdings ist noch nicht so viel über diese Teufelsfrucht bekannt. Wir wissen bislang nur, dass Urouge eingehenden Schaden in Stärke umwandeln kann. Dadurch wird er zu einem gigantischen Muskelpaket.

Was hat er seit dem Sabaody Archipel gemacht? Urouge hat seit dem Zeitsprung eine ähnliche Route wie Ruffy und Co. genommen, allerdings war er einen Ticken schneller. Während des Zeitsprungs war er bereits auf Whole Cake Island und konnte Charlotte Snack besiegen, musste sich aber gegen Cracker geschlagen geben.

Als Ruffy und seine Crew auf Dressrosa angekommen waren, musste sich Urouge immer noch von diesem Kampf erholen. Er befand sich auf Ballon Terminal, einer Ruine in den Himmelsinseln. Dort sahen sie, wie Kaido versuchte, sich von der Himmelsinsel zu stürzen, um zu sterben.

