One Piece: 2 Piratengruppen sind schuld daran, dass der Anime über 1.000 Folgen hat – „Ich bereue es ein wenig“

One Piece: Die Mitglieder der Strohhutbande im Ranking – So schlagen sich Ruffy, Franky und die anderen

Was ist mit der anderen Gruppe? Die zweite Fraktion, die Oda viel Zeit kosten soll, ist die Schlimmste Generation. Diese Piraten-Rookies wurden auf dem Sabaody Archipel vorgestellt, damit der Arc „interessanter werden würde“ (via twitter.com ).

Die Sieben Samurai seien der Hauptgrund dafür, wieso One Piece bereits seit über 20 Jahren läuft. Eigentlich wollte Oda die Reihe in diesem Jahr abschließen, doch daraus wurde nichts. Die Sieben Samurai sollten nämlich als Zwischenstufe dienen, damit Ruffy es nicht direkt mit den Vier Kaisern zu tun bekommt.

Mit der Zeit wurden einzelne Mitglieder gegen Buggy, Edward Weevil, Trafalgar Law und Marshall D. Teach ausgetauscht. Im Special „One Piece The 23rd Log“ spricht Oda davon, dass er es bereut, so viele Mitglieder für die Sieben Samurai eingeführt zu haben. Er hätte stattdessen nur zwei oder fünf Mitglieder aussuchen sollen:

Im Anime One Piece gibt es die unterschiedlichsten Piratenfraktionen. Der Schöpfer von One Piece behauptet, er habe bei zwei der Piratenfraktionen übertrieben. Sie seien der Grund dafür, dass One Piece immer noch nicht am Ende angelangt ist.

