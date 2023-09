Der längste Anime-Kampf der Geschichte ist vorbei – Hat nach einem Jahr und 61 Episoden endlich einen Sieger

Der längste Kampf der Anime-Geschichte hat nun sein Ende gefunden. In Folge 1076 von One Piece hat Ruffy einen langen Kampf in seiner Gear-5-Form gemeistert. Der Kampf bricht mit seinem Umfang einen neuen Rekord.

Achtung, Spoiler: Der Artikel enthält einige Spoiler zum Kampf zwischen Ruffy und Kaido. Wollt ihr noch nichts dazu lesen, solltet ihr den Artikel erst ab der zweiten Überschrift lesen.

Was ist das für ein Kampf?

Kaido unterdrückt das Land Wa no Kuni schon seit vielen Jahren

Ruffy und seine Allianz-Partner wollen der Tyrannei ein Ende setzen

Der Kampf findet auf Onigashima statt, der Basis von Kaido

Sogar Kaidos Kind wendet sich gegen ihn

Ruffy ist im Kampf gegen Kaido dem Tode nahe, aktiviert dann allerdings sein Gear 5

Mit dem Gear 5 setzt Ruffy die physikalischen Gesetze außer Kraft und besiegt so Kaido

Vor allem die Episode, in der das Gear 5 erwacht, hat für besonders großes Aufsehen gesorgt. Die Animationen des Kampfes waren auf erstklassigem Niveau und die Comic-Soundeffekte kamen bei vielen Fans gut an.

Ruffys letzten Schlag gegen Kaido könnt ihr euch im Video von MontCorvo_Off ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Ruffy kann durch seine neue Fähigkeit seine Körpergröße beliebig verändern und seine Umgebung in Gummi verwandeln. Dadurch kann er sogar Blitze greifen oder den Boden als Trampolin nutzen. Kein Wunder, dass Kaido kaum eine Chance gegen seine erwachten Kräfte hatte.

Wie lange hat der Kampf gedauert? Mit seiner ultimativen Fähigkeit hat Ruffy es jetzt geschafft, Kaido zu besiegen und Wa no Kuni von der Schreckensherrschaft zu befreien. Er hat dafür 61 Episoden gebraucht. Da pro Woche maximal eine Folge erscheint, hat der Kampf über ein Jahr gedauert.

Mit den 61 Folgen, die der One-Piece-Anime für den Kampf gebraucht hat, katapultiert es sich direkt an die Spitze der längsten Kämpfe der Anime-Geschichte.

Die Anfänge von One Piece gibt es aktuell als Live-Action-Adaption auf Netflix zu sehen:

Andere Anime-Kämpfe nahmen weniger Folgen ein

Welche langen Kämpfe gab es noch? Mit den 61 Folgen ist der Kampf aus One Piece der längste der Anime-Historie. Er übertrifft damit selbst die Kämpfe aus Dragon Ball Z, in denen sich in manchen Folgen Son-Goku und seine Gegner nur angebrüllt und einen kurzen Schlagabtausch geliefert haben.

Auf X (ehem. Twitter) fasst kaneda471 zusammen, wie viele Episoden andere denkwürdige Ereignisse aus Animes im Vergleich haben. Er liefert folgende Beispiele ab:

Dragon Ball Z: Son-Goku vs Freezer (19 Episoden)

One Piece: Die Schlacht von Marineford (32 Episoden)

Naruto: Die Chunin-Prüfung (47 Episoden)

Hunter X Hunter: Chimera Ants-Arc (58 Episoden)

Der Kampf von One Piece geht sogar länger als komplette Animeserien. Der Kampf hat in etwa so viele Folgen wie der komplette Anime zu Full Metal Alchemist Brotherhood. Zum Vergleich stellt der User folgende Beispiele auf:

Full Metal Alchemist Brotherhood (64 Folgen)

Death Note (37 Folgen)

Great Teacher Onizuka (43 Folgen)

Übrigens: Der gesamte “Wa no Kuni”-Arc ist ebenfalls ein riesiger Brocken. Der Arc ist in drei Teile unterteilt und umfasst schon im Manga 149 Kapitel. Aktuell umfasst der Arc im Anime 184 Folgen und er ist noch nicht zu Ende.

Eine gute Alternative zum Anime ist übrigens die Netflix-Serie, von der MeinMMO-Autorin Sophia sichtlich schwärmt: Nach vielen Enttäuschungen schafft Netflix das Unmögliche: Eine richtig gute Anime-Adaption